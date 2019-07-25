Эмили Ратаковски устала отбирать рубашки у мужа и в этот раз обошлась без них

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Фото © Instagram/emrata

Так известная 27-летняя модель анонсировала пополнение в коллекции одежды своего бренда Inamorata.

Ещё несколько дней назад Эмили Ратаковски начала дразнить фанатов в "Инстаграме" выпуском нового элемента одежды. Сексуальные фото радовали поклонников, но ясности в вопрос не привносили. И теперь девушка наконец-то приоткрыла завесу тайны, опубликовав пост с фото.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank">emrata</a></p>

Под снимками Эмили подписала: "Я всегда брала рубашки Себа, и мы решили, что мне пора завести свои". Девушка добавила, что рубашки можно носить и во время прогулки в городе, и на пляже, скомбинировав по цвету с купальником. Фанаты оценили пополнение коллекции, но ещё больше они оценили фигуру модели.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank">emrata</a></p>

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