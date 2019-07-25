Эмили Ратаковски устала отбирать рубашки у мужа и в этот раз обошлась без них

Ещё несколько дней назад Эмили Ратаковски начала дразнить фанатов в "Инстаграме" выпуском нового элемента одежды. Сексуальные фото радовали поклонников, но ясности в вопрос не привносили. И теперь девушка наконец-то приоткрыла завесу тайны, опубликовав пост с фото.
Под снимками Эмили подписала: "Я всегда брала рубашки Себа, и мы решили, что мне пора завести свои". Девушка добавила, что рубашки можно носить и во время прогулки в городе, и на пляже, скомбинировав по цвету с купальником. Фанаты оценили пополнение коллекции, но ещё больше они оценили фигуру модели.
Ты просто потрясающая!
Пользователь "Инстаграма"
На свете нет никого, кто лучше бы выглядел, чем ты
Пользователь "Инстаграма"
Очень сексуальный и нежный ангел
Пользователь "Инстаграма"
Ратаковски в бикини показала, чем занималась весь прошлый месяц: 18 жарких фото