Эмили Ратаковски устала отбирать рубашки у мужа и в этот раз обошлась без них

Так известная 27-летняя модель анонсировала пополнение в коллекции одежды своего бренда Inamorata.

Ещё несколько дней назад Эмили Ратаковски начала дразнить фанатов в "Инстаграме" выпуском нового элемента одежды. Сексуальные фото радовали поклонников, но ясности в вопрос не привносили. И теперь девушка наконец-то приоткрыла завесу тайны, опубликовав пост с фото.

Под снимками Эмили подписала: "Я всегда брала рубашки Себа, и мы решили, что мне пора завести свои". Девушка добавила, что рубашки можно носить и во время прогулки в городе, и на пляже, скомбинировав по цвету с купальником. Фанаты оценили пополнение коллекции, но ещё больше они оценили фигуру модели.

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