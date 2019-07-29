Ратаковски хотела помочь другу с рекламой, но не рассчитала с откровенным бикини

Друг Эмили Ратаковски запустил свою кампанию по производству вина в банках и попросил девушку посодействовать. Эмили сразу же согласилась и совместила приятное с полезным — снялась в рекламе вина в купальнике из собственной коллекции. Это фото она выложила на своей странице в "Инстаграме", оставив ссылку на друга.
Но мало кто заметил какие-либо отсылки на алкоголь, ведь Эмили по привычке решила сняться в купальнике, открывающем всё, что только можно. Пользователи соцсети однозначно оценили приятный глазу вид девушки, поддержав её желание помогать ближним своими комментариями.
Ку-паль-ни-чек❤️
Пользователь "Инстаграма"
Никогда не будет никого красивее тебя
Пользователь "Инстаграма"
Ты сама суть понятия "летняя горячая девушка"
Пользователь "Инстаграма"
Эмили Ратаковски устала отбирать рубашки у мужа и в этот раз обошлась без них