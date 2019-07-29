Ратаковски хотела помочь другу с рекламой, но не рассчитала с откровенным бикини

Известная 27-летняя модель далека от звёздной болезни и часто выкладывает фото с подружками. Друзьям помочь она тоже всегда рада — хоть советом, хоть натурой, как и вышло в этот раз.

Друг Эмили Ратаковски запустил свою кампанию по производству вина в банках и попросил девушку посодействовать. Эмили сразу же согласилась и совместила приятное с полезным — снялась в рекламе вина в купальнике из собственной коллекции. Это фото она выложила на своей странице в "Инстаграме", оставив ссылку на друга.

Но мало кто заметил какие-либо отсылки на алкоголь, ведь Эмили по привычке решила сняться в купальнике, открывающем всё, что только можно. Пользователи соцсети однозначно оценили приятный глазу вид девушки, поддержав её желание помогать ближним своими комментариями.

Ку-паль-ни-чек❤️ Пользователь "Инстаграма"

Никогда не будет никого красивее тебя Пользователь "Инстаграма"

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