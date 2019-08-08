Ратаковски снялась в нижнем белье, показав, что не стесняется волос на теле

1732

Фото © Instagram/harpersbazaarus

В этот раз известная 27-летняя модель решила напомнить своим фанатам, что она не только красавица, но и умница. Но результат получился смешанным.

Авторитетный модный журнал Harper's Bazaar в своём инстаграме анонсировал статью-эссе от популярной американской модели Эмили Ратаковски, сопроводив объявление нестандартным фото. Фанаты привыкли видеть девушку в нижнем белье и купальниках, и в этот раз она тоже не разочаровала. Хотя есть одно но.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/harpersbazaarus/" target="_blank"><strong>harpersbazaarus</strong></a></p>

Эссе Эмили было посвящено феминизму и бодипозитиву, и упор в тексте девушка делала на то, что женщина вправе решать для себя сама, как именно она хочет выглядеть. Чтобы подкрепить свои слова и посыл, модель снялась в сексуальном нижнем белье и с небритыми подмышками.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank">emrata</a></p>

Многие в комментариях оценили смелость Ратаковски, но нашлись и те, кто не слишком-то был доволен таким перформансом.

То есть быть суперженщиной — значит, отращивать лес в подмышках? Ну такое, очень фу

Anita_banovic

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank">emrata</a></p>

Именно это называется лицемерием. Пусть у тебя небритые подмышки, но причёска и макияж выглядят идеально, а сама ты как всегда красавица. Хватит притворяться

Mahou11

Ха, она отрастила волосы только для фото. Вы её инстаграм видели? Ни на одном снимке нет небритых подмышек. Ну и зачем тогда это?

Cashmereris

Эмили Ратаковски устала отбирать рубашки у мужа и в этот раз обошлась без них

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×