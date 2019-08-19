Ратаковски пожаловалась на слишком жаркое лето, выложив фото в мини-бикини

Релиз каждого нового купальника воспринимается фанатами популярной американской модели как настоящий праздник. Ведь девушка непременно проверяет их на себе, делясь результатами с подписчиками.

В этот раз 27-летняя Эмили Ратаковски обрадовала фанатов в "Инстаграме", анонсировав новую модель своего бренда. Отказавшись от лёгких путей, девушка в своём личном аккаунте выложила короткое видео в откровенном купальнике новой расцветки, пожаловавшись на невыносимую жару. И, конечно же, прикрепила ссылку на аккаунт своего бренда.

Там девушка и объявила пополнение своей коллекции. Встав перед зеркалом в новом бикини, Эмили позировала перед камерой, демонстрируя все свои самые лучшие стороны. Фанаты сразу же оценили и ракурс, и новый купальник.

Королева красоты! Просто сногсшибательная Livingstone6174

Ябкупил ;) Mermaidofwolfsea

Идеальная😍 Pinomegliola

Но не все начинания Эмили Ратаковски заканчиваются хорошо. Недавно девушка решила внести свой вклад в движение феминисток и бодипозитива. Для журнала Harper's Bazaar модель снялась в провокационной фотосессии и опубликовала своё эссе на тему суперженственности. Но Эмили не поддержали, обвинив в циничности.

Ратаковски хотела помочь другу с рекламой, но не рассчитала с откровенным бикини