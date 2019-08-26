Ратаковски нашла свой самый выгодный ракурс для фотосессии в купальнике

27-летняя американская модель всё продолжает раскручивать свой бренд женской одежды, пополняя ассортимент свежими вещицами.

На прошлой неделе Эмили Ратаковски анонсировала новую линейку купальников. Девушка уже всячески намекала на будущие фасон и цвет, отсылая к европейской моде 80-х годов. И вот наконец-то все секреты раскрыты, а покровы сброшены. В том числе и с самой создательницы бикини, которая, как всегда, примерила все модели первой.

В серии постов Эмили показала все варианты новой коллекции, позируя перед камерой в разных ракурсах. Девушка даже выполнила просьбу подписчика продемонстрировать застёжки на купальнике. Модель, развернувшись тылом, с гордостью открыла, что застёжек нет и ничего впиваться не будет.

Но некоторые фото вызвали лёгкое недоумение. Подписчики озадаченно изучали последний снимок Эмили, не понимая, каким образом они должны оценить модель её купальника. И действительно, девушка умудрилась выбрать несомненно приятную для глаз позу, но никак не демонстрирующую дизайнерские достоинства бикини.

А сзади фоточку можно ещё? pagenotfoundyet

Поза отличная, конечно... ruggero5298

Фото реально крутое, но было бы клёво посмотреть на купальник caro_velarde

Ратаковски пожаловалась на слишком жаркое лето, выложив фото в мини-бикини