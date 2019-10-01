Ратаковски надела откровенный купальник, который, судя по всему, сняла с Бората

Популярная 28-летняя модель известна своей любовью обнажать перед фанатами не только душу, но и тело. В этот раз девушка, как обычно, выложила новые фото, но случилось кое-что непредвиденное.

По традиции все новые купальники своего бренда Эмили Ратаковски всегда в первую очередь примеряет на себя. Поэтому девушка и выложила фото новой модели купальника, теперь в чёрном цвете. Конечно же, на фигуре Ратаковски и мешок смотрелся бы идеально, но лаконичное бикини только подчеркнуло все изгибы и подтянутое тело.

Впрочем, среди восторженных комментариев начали проскальзывать и неодобрительные. Действительно, дизайн купальника кому-то может показаться немного дерзким и необычным. И многие не смогли отогнать ассоциации с Боратом, популярным персонажем из одноимённого фильма 2006 года, который в итоге стал мемом.

Как будто трусы до плеч дотянула I_am_begimai

Почти так же горячо, как Борат в плавках Leabreivik

Эмили Ратаковски — известная модель и актриса, которая снялась в сериалах и в клипах таких звёзд, как Maroon 5, Робин Тик и Дима Билан. Сейчас девушка сконцентрирована на модельной карьере, а также собственном бизнесе по продаже женского белья. На инстаграм Ратаковски уже подписано 24,2 млн человек, и с каждым днём это число только растёт.

Ратаковски нашла свой самый выгодный ракурс для фотосессии в купальнике