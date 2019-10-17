Ратаковски снялась в новом купальнике, но его так никто и не заметил

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Фото © Instagram/inamoratawoman

Популярная 28-летняя модель в который раз решила продемонстрировать миру, зачем именно 24,3 млн подписчиков собрались в её инстаграме.

Девушка опубликовала несколько снимков, от которых с трудом можно отвести взгляд. Эмили, как обычно, прорекламировала на себе свой бренд новых купальников, но сослужила себе плохую службу. Ведь когда модель надевает бикини, смотреть на что-либо, кроме неё самой, — непосильная задача.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a><strong> и </strong><a href="https://www.instagram.com/inamoratawoman/" target="_blank"><strong>inamoratawoman</strong></a></p>

На свежих фото Эмили позирует на балконе с видом на чудесный пляж с чистой водой и пышными пальмами. Но ни до пейзажа, ни до чёрного купальника с классическим и стильным дизайном никому нет дела, когда девушка демонстрирует свою фигуру. Минимальный нюдовый макияж, отсутствие украшений и неуложенные волосы добавили естественности образу. Но некоторых подписчиков насторожили торчащие рёбра подтянутой девушки.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a><strong> и </strong><a href="https://www.instagram.com/inamoratawoman/" target="_blank"><strong>inamoratawoman</strong></a></p>

Дорогая, иди покушай, пожалуйста🙏

qylek

Ты моришь себя голодом?

zuzanna.piwowar

Вот что бывает, когда организм не получает достаточно хлебушка!

valeriaacostao

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a><strong> и </strong><a href="https://www.instagram.com/inamoratawoman/" target="_blank"><strong>inamoratawoman</strong></a></p>

Эмили Ратаковски — известная американская модель и бизнесвумен, основавшая собственный бренд Inamorata, который производит нижнее белье, купальники и спортивную одежду — всё для женщин. До этого девушка успела попытать счастья в актёрской сфере, снявшись в нескольких клипах и сериалах.

Ратаковски надела откровенный купальник, который, судя по всему, сняла с Бората

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