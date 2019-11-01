Ратаковски показала, в чём ходит дома перед мужем, и устоять никто не смог

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Фото © Instagram/emrata

28-летняя модель не устаёт выкладывать откровенные снимки, а фанаты — на них смотреть. Несмотря на то что большинство её звёздных коллег отмечали Хэллоуин, красотка показала свой привычный костюм и не прогадала.

Обладательница едва ли не самого узнаваемого пресса снова решила показать, как уютно у неё дома. И, конечно, как хороша она сама. Эмили надела белое нижнее бельё, ради демонстрации которого даже спустила спортивные штаны. Упругая грудь, плоский живот, изящная талия — инста-диве действительно есть, чем похвастаться.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank">emrata</a></p>

Самолюбования ей и правда не занимать. Девушка позировала на фоне светлых стен, увешанных картинами и снимками. И один из них представлял собой увеличенный скриншот её фото из "Инстаграма". Также в кадр попал очаровательный пёс, который добавил лайков хозяйке.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank">emrata</a></p>

Фанаты наградили снимки более 1,1 млн лайков, отметив все достоинства фигуры их любимицы. Но пресс, конечно, оказался вне конкуренции. А вот некоторые всё же не впечатлились и предложили Эмили купить на всякий случай ремень.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank">emrata</a></p>

Я бы убила за такой пресс

mee_oww

Ох уж эти мышцы

fatallyfallingforyou

Зачем тебе штаны, если они не закрывают трусы?

shbaykulov

Ратаковски снялась на пляже, надев купальник, способный смутить любого

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