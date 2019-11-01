Ратаковски показала, в чём ходит дома перед мужем, и устоять никто не смог

28-летняя модель не устаёт выкладывать откровенные снимки, а фанаты — на них смотреть. Несмотря на то что большинство её звёздных коллег отмечали Хэллоуин, красотка показала свой привычный костюм и не прогадала.

Обладательница едва ли не самого узнаваемого пресса снова решила показать, как уютно у неё дома. И, конечно, как хороша она сама. Эмили надела белое нижнее бельё, ради демонстрации которого даже спустила спортивные штаны. Упругая грудь, плоский живот, изящная талия — инста-диве действительно есть, чем похвастаться.

Самолюбования ей и правда не занимать. Девушка позировала на фоне светлых стен, увешанных картинами и снимками. И один из них представлял собой увеличенный скриншот её фото из "Инстаграма". Также в кадр попал очаровательный пёс, который добавил лайков хозяйке.

Фанаты наградили снимки более 1,1 млн лайков, отметив все достоинства фигуры их любимицы. Но пресс, конечно, оказался вне конкуренции. А вот некоторые всё же не впечатлились и предложили Эмили купить на всякий случай ремень.

Я бы убила за такой пресс mee_oww

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