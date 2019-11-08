Ратаковски сняла всё лишнее на глазах у туристов, прикрывшись лишь шляпкой

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Фото © Instagram/emrata

Известная 28-летняя модель продолжает ненавязчиво рекламировать свои купальники. А фанаты всё так же игнорируют их, обращая внимание на совсем другое.

Недавно Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками в своём инстаграме новым фото с пляжа. Каждому фанату приятно видеть, как его кумир заботится о себе и отдыхает, но в этот раз снимок модели вызвал настоящую бурю эмоций. На нём девушка лежит на берегу моря, отвернувшись от палящего солнца.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a></p>

Оценить чёрный купальник, который выбрала Эмили, довольно сложно, потому что половину от него модель надеть забыла. Но, чтобы не возмущать отдыхающих, девушка прикрылась панамкой, которая только сильнее заинтриговала подписчиков.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a> <strong>и</strong> <a href="https://www.instagram.com/inamoratawoman/" target="_blank"><strong>inamoratawoman</strong></a></p>

Эх, хотел бы я стать панамкой...

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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank"><strong>emrata</strong></a> <strong>и</strong> <a href="https://www.instagram.com/inamoratawoman/" target="_blank"><strong>inamoratawoman</strong></a></p>

Эмили Ратаковски — популярная американская модель, бизнесвумен и актриса. Девушка снималась в таких фильмах, как "Исчезнувшая" и "Невидимка", в сериале "Проще простого" и клипах известных исполнителей: Maroon 5, Роберта Тика и Димы Билана. Сейчас Эмили активно выкладывает фото в купальниках и спортивной одежде своего бренда в "Инстаграме" на 24,5 млн человек.

Ратаковски снялась в новом купальнике, но его так никто и не заметил

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