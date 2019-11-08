Ратаковски сняла всё лишнее на глазах у туристов, прикрывшись лишь шляпкой

Известная 28-летняя модель продолжает ненавязчиво рекламировать свои купальники. А фанаты всё так же игнорируют их, обращая внимание на совсем другое.

Недавно Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками в своём инстаграме новым фото с пляжа. Каждому фанату приятно видеть, как его кумир заботится о себе и отдыхает, но в этот раз снимок модели вызвал настоящую бурю эмоций. На нём девушка лежит на берегу моря, отвернувшись от палящего солнца.

Оценить чёрный купальник, который выбрала Эмили, довольно сложно, потому что половину от него модель надеть забыла. Но, чтобы не возмущать отдыхающих, девушка прикрылась панамкой, которая только сильнее заинтриговала подписчиков.

Эх, хотел бы я стать панамкой... Berkaaykavak

Снимаю перед вами шляпу. Вы тоже снимите! Luca_caci

Как человек может быть таким совершенным? Metanfet.alina

Эмили Ратаковски — популярная американская модель, бизнесвумен и актриса. Девушка снималась в таких фильмах, как "Исчезнувшая" и "Невидимка", в сериале "Проще простого" и клипах известных исполнителей: Maroon 5, Роберта Тика и Димы Билана. Сейчас Эмили активно выкладывает фото в купальниках и спортивной одежде своего бренда в "Инстаграме" на 24,5 млн человек.

Ратаковски снялась в новом купальнике, но его так никто и не заметил