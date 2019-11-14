Ратаковски показала, как нужно одеваться в офис, чтобы ни дня не работать

Эмили Ратаковски не даёт фанатам соскучиться, выпуская новые пополнения коллекции одно за другим. После нижнего белья, купальников и домашней одежды настало время делового стиля. Начать модель решила с комплектов, состоящих из пиджака и юбки. Вот только для офиса такой выбор будет слишком смелым — по крайней мере, в варианте от самой Эмили.
Девушка поделилась новыми фото в аккаунте своего бренда, анонсировав костюмы. Пока не известно, в какой комплектации они будут и в каких расцветках, но подписчики не сильно расстроились малому количеству информации. Ведь самое главное они уже получили — прекрасную Эмили в стильных новинках.
Выглядит очень профессионально, самый топчик. Ой, точнее без топчика😁
Damn.daryl
Боже мой, боже мой, боже мой
Naohms
А можно ещё промоснимков? В том же виде, пожалуйста...
Isa__carrasco
Эмили Ратаковски — американская модель, которая получила особую популярность после съёмки в клипах нескольких известных исполнителей — Maroon 5 и Роберта Тика. Для российского сегмента девушку открыл в 2016 году Дима Билан, пригласивший её на съёмки клипа "Неделимые". Теперь Эмили успешно занимается дизайнерской деятельностью, плодами которой делится в своём инстаграме на 24,6 млн человек.
Ратаковски снялась в новом купальнике, но его так никто и не заметил