Ратаковски показала, как нужно одеваться в офис, чтобы ни дня не работать

Известная 28-летняя модель запускает очередную линейку одежды своего бренда. По традиции все новинки девушка решила продемонстрировать на себе, в спешке забыв надеть пару важных элементов.

Эмили Ратаковски не даёт фанатам соскучиться, выпуская новые пополнения коллекции одно за другим. После нижнего белья, купальников и домашней одежды настало время делового стиля. Начать модель решила с комплектов, состоящих из пиджака и юбки. Вот только для офиса такой выбор будет слишком смелым — по крайней мере, в варианте от самой Эмили.

Девушка поделилась новыми фото в аккаунте своего бренда, анонсировав костюмы. Пока не известно, в какой комплектации они будут и в каких расцветках, но подписчики не сильно расстроились малому количеству информации. Ведь самое главное они уже получили — прекрасную Эмили в стильных новинках.

Выглядит очень профессионально, самый топчик. Ой, точнее без топчика😁 Damn.daryl

Боже мой, боже мой, боже мой Naohms

А можно ещё промоснимков? В том же виде, пожалуйста... Isa__carrasco

Эмили Ратаковски — американская модель, которая получила особую популярность после съёмки в клипах нескольких известных исполнителей — Maroon 5 и Роберта Тика. Для российского сегмента девушку открыл в 2016 году Дима Билан, пригласивший её на съёмки клипа "Неделимые". Теперь Эмили успешно занимается дизайнерской деятельностью, плодами которой делится в своём инстаграме на 24,6 млн человек.

Ратаковски снялась в новом купальнике, но его так никто и не заметил