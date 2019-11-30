Ратаковски показала обнажённое тело, ничем его не прикрывая, но всё не так легко

1939

Фото © Instagram/emrata

28-летняя американская модель снова заставила подписчиков вспоминать лучшие комплименты, показав фигуру во всей красе.

Эмили сейчас отдыхает вместе с мужем на Мальдивах, пишет Daily Mail. Но, видимо, ей надоело выкладывать яркие снимки с роскошной природой. И к очередной фотосессии модель подошла творчески.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank">emrata</a></p>

Ратаковски сделала несколько эффектных чёрно-белых снимков у себя на вилле, позируя на фоне моря. Для этого девушка сняла с себя всю одежду и показала впечатляющие формы, принимая откровенные позы. Однако самые пикантные места модели скрывала тень. Эмили снялась, стоя спиной к источнику света, и на фото можно разглядеть лишь идеальный контур её фигуры.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank">emrata</a></p>

А пока модель отдыхает, фанаты не прекращают высказывать ей свою любовь. Снимки быстро набрали более миллиона лайков, а фигура Эмили не перестаёт вызывать у подписчиков восторг.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank">emrata</a></p>

Меня трудно удивить, но на этот раз я в восторге от этих форм

appy_savvy

Невероятная

giovanniifantat

Ратаковски показала, в чём ходит дома перед мужем, и устоять никто не смог

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×