Ратаковски разделась по пояс, доказав, что она красивее всех с любой стороны

28-летняя модель своими формами взволновала миллионы сердец. Но, чтобы окончательно свести фанатов с ума, девушка периодически постит супержаркие снимки.

На этот раз Ратаковски решила показать в "Инстаграме" не свой знаменитый пресс, а изящные изгибы спины. Правда, инста-дива продемонстрировала не только тонкую талию и голые лопатки. Она разделась по пояс и то позировала вполоборота, прикрыв грудь руками, то добавляла откровенности, открывая бюст чужому взору.

Эмили выбрала для фотосессии только серьги и чёрные брюки. При этом модель расстегнула и немного спустила штаны, показав пикантный загар, на который сразу обратили внимание подписчики. Горячие снимки принимают на ура как парни, так и девушки, которые тоже делают комплименты красоте Ратаковски. Однако некоторые до сих пор беспокоятся о худобе инста-леди, желая её как следует накормить.

Красивая как всегда. Но я не устану повторять, что тебе нужно есть больше ___juri___

Если и есть кто-то красивее, я не встречала jennycuddly

Эмили Ратаковски — американская модель, которая вошла в модельный бизнес в 14 лет, сразу начав сотрудничать с известными компаниями. Девушка известна тем, что не стесняется съёмок в белье и без него и даже стала основательницей собственного бренда купальников Inamorata. Ратаковски попробовала свои силы и в кино, так, она сыграла в фильме Дэвида Финчера "Исчезнувшая" по роману Гиллиан Флинн.

Ратаковски показала обнажённое тело, ничем его не прикрывая, но всё не так легко