Певец Эмин оказался на волосок от смерти, устроив для друзей гонки на снегоходах

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Певец Эмин оказался на волосок от смерти, устроив для друзей гонки на снегоходах

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Фото: instagram/eminofficial

39-летний азербайджанский певец поделился роликом с провалившейся под лёд техникой в "Инстаграме".

Мужчины устроили "гонки" перед старым Новым годом в Подмосковье. На кадрах видно, как мужчины катаются по заснеженной местности, а потом снегоход оказывается уже под водой — не выдержал лёд. Сам певец со здоровым юмором отнёсся к происходящему. Он пошутил, что они испортили рыбалку мужчине, сидящему неподалеку, а в подписи к ролику сообщил про "море новых ощущений".

Рыбалку вот дяде испортили. До причала 10 минут было

Эмин Агаларов

Приподнятое настроение певца можно понять. Несмотря на то что дорогой снегоход Yamaha оказался затоплен, все остались живы и никто не пострадал.

Хорошо всё то, что хорошо кончается. Утонувшие живы!

Эмин Агаларов

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/eminofficial/" target="_blank"><strong>eminofficial</strong></a></p>

Однако в комментариях в "Инстаграме", где у певца 1,3 млн подписчиков, Эмина призвали быть осторожнее и указали на излишнюю беспечность.

Берегите себя!!!

starsgiftofficial

А что, обязательно было по замёрзшей реке — или что там было — носиться? Нормальной безопасной поверхности уже не хватает вам?

alenaruskikh

Вот так катаясь, погиб Сергей Супонев

rada_and_uslada

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