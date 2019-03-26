Дочь Эминема растёт не по дням, а по часам: новые фото в бикини

У 23-летней Хейли Скотт Мэтерс целая армия подписчиков в "Инстаграме" — 1, 4 млн. С ними девушка и поделилась горячими снимками.

В инстаграме дочки знаменитого рэпера нечасто увидишь откровенные снимки. Но сейчас она выложила яркие фото в жёлтом бикини и доказала, что она уже давно не папина малышка, а взрослая сексуальная девушка. Да ещё и в отличной форме, что подтверждает эффектный пресс.

Судя по всему, красотка отправилась на отдых. В её инстаграме за последние пару дней также появились снимки с чемоданами и на фоне экзотических пейзажей. Подписчики сразу принялись гадать, где девушка наслаждается солнцем, непрестанно делая комплименты её фигуре. Поклонники также указали, что нельзя не заметить её внешнее сходство с отцом. А некоторые пристыдили красотку за жаркие фото.

Она действительно выглядит, как Эминем, на этих фото _steven_kuang_

Если бы ты была моей дочерью или племянницей, подобные фотографии были бы просто неприемлемы lana_klani

Хейли — единственная биологическая дочка рэп-легенды. Эминем не раз посвящал своей любимице строки из песен и целые композиции, например трек Castle. По словам музыканта, дочка была для него движущей силой в начале его карьеры, пишет The Sun. Сама же девушка решила не идти по стопам знаменитого отца, она закончила Мичиганский университет со степенью по психологии. Но сейчас её интересы лежат в области бьюти-индустрии.