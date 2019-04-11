Дочь Эминема выложила новые фото в бикини, показав, что всё так же хороша

23-летняя Хейли Скотт Мэтерс поделилась очередными снимками из своей поездки на Гавайи. И здесь впору позавидовать не только солнечному отдыху у водопада, но и прекрасной фигуре девушки, пишет Mirror.

Под фото Хейли подписала, что наконец-то ей удалось добраться до этого водопада и даже окунуться. Но не обошлось без приключений: в воде девушка обнаружила какую-то рыбу, очень похожую на маленькую акулу.

На снимках можно заметить, что девушка держит себя в форме и не забывает про спортзал — и этому есть простое объяснение. По словам самой Хейли, несмотря на огромную популярность своего отца, она жила простой жизнью — окончила школу и поступила в местный университет на психологическое направление.

Но позже девушка пришла к выводу, что ей хочется построить карьеру в бьюти-индустрии. И вот теперь Хейли с особенным тщанием следит за собой и набирает подписчиков в "Инстаграме".

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