Старое доброе видео

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Старое доброе видео

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Кто-то скажет: "Боян...". А мы говорим: "Классика!" Разве плохо использовать то, что прекрасно работает и поднимает настроение?.. Вот и мы считаем, что не плохо:
Автор:
СХ
Семен Хафизов
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