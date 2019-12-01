Убийцы вашей энергетики. Типы людей, от которых лучше держаться подальше

Есть люди, с которыми общаться легко и приятно, с ними ты чувствуешь себя заряженным и позитивным. Но есть другие — их гораздо больше. Они будто бы питаются вашей жизненной энергией и лишают вас уверенности в себе. Неудивительно, что после общения с ними вы чувствуете себя разбитыми и опустошёнными.

Таких людей можно назвать энергетическими вампирами. Но это название сильно обобщено, и у психологов есть более чёткое описание. Проверьте своих знакомых и, если найдёте таких, лучше прекратите поскорее ваше общение.

Нытики

Эти люди с радостью вывалят на вас все проблемы. А проблем, уж поверьте, у них масса. Вся жизнь — одна сплошная борьба с болью и недопониманием. Их не любят родители, унижают на работе, их творчество никому не нужно, а попытки найти пару заканчиваются обманом и слезами. Они очень-очень любят поговорить о себе. И терпеть не могут делать что-либо для исправления ситуации. Вы можете подкормить своё самолюбие и сыграть в спасителя заблудших душ.

Но ничего не добьётесь. Какие бы планы спасения вы ни предлагали, ваш знакомый вздохнёт, взглянет на вас проникновенно, мол, "если бы всё было так просто, нет, моей боли тебе не понять". Ему просто нравится ныть и жаловаться. Если у вас есть такой приятель — общайтесь пореже. Или в крайнем случае просите заканчивать его бедственные истории через пару минут после начала. Иначе вы всегда будете ощущать на плечах воз чужих проблем.

Высмеиватели

О, этому человеку очень нравится быть в центре внимания. Свою славу он заслужил остроумием и едким сарказмом. И всё бы ничего, ведь порой он правда смешно шутит. Дело в другом — ему постоянно нужна жертва. Тот, кто сейчас слабее или грустнее, попадает под тяжёлый топор его юмора. А им он разит без жалости. У вас может быть плохое настроение или неурядицы, и вам бы хотелось просто выпить чаю и поговорить по душам. Вам, но не вашему остроумному приятелю. Не ищите сочувствия.

Он станет потешаться, скажет, что это несерьёзно, и посмеётся над ситуацией. Вам легче не будет, а ему — да. Для него юмор — это не способ сделать жизнь легче, это вербальный тип агрессии. Так он словесно побеждает жертву и утверждается в собственных глазах. Не надо быть жертвой чьего-то остроумия. Если вам неприятно сейчас слушать шуточки, просто уходите — это нормально.

Критики

Это один из самых токсичных типов личностей. Они всё подвергают сомнению. Но это не критическое мышление вроде "я знаю то, что ничего не знаю", это просто скрытая ненависть ко всему живому и к вам в том числе. Вы в чём-то были успешны — но ведь это ерунда, если разобраться. Вас похвалили — ой, да ладно, чего стоит такая похвала. Вы посмотрели смешной фильм — да кому нужны эти тупые комедии. Кажется, даже если перед ним откроются врата в рай, он скажет, что они неровно покрашены.

Каждая его фраза сочится ядом. И этот яд он выплёскивает на вас. Он считает себя главным персонажем, знающим всю правду о мире. И наслаждается этой иллюзией, поливая всех вокруг себя помоями. В результате после общения с таким человеком вы словно окунулись в чан с дерьмом, а весь мир предстаёт исключительно в чёрном цвете.

Сплетники

Эти люди притворяются вашими друзьями, с которыми хорошо и весело перемыть кости окружающим. Себя же они считают искусными манипуляторами, которые готовы унижать ваших общих знакомых за их спиной. Они наслаждаются тем, что знают о людях их маленькие секреты, и очень любят разболтать эти тайны как знак большого личного уважения.

Втираясь в доверие, они выуживают вашу информацию, чтобы потом так же разболтать её у вас за спиной. Всё, что вы получите от общения с такими персонажами, — это много потраченного времени. Негативный настрой и почву для сплетен и кривотолков о самом себе. Зачем вам это надо.