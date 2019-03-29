Учитель пил по шесть энергетиков в день и не подозревал, что станет с его языком

Дэн Роялс из Австралии опубликовал в "Фейсбуке" фотографию своего языка, чтобы предостеречь всех, кто, так же как и он, злоупотребляет энергетическими напитками.

До недавнего времени учитель Дэн Роялс из Австралии выпивал по пять-шесть энергетиков в день. Он регулярно чистил зубы и посещал стоматолога, но это не спасло его от появления страшных язв на языке. Дело в том, что в каждой банке его любимого напитка содержится 58 граммов сахара, аминокислоты и растительные экстракты, и все вместе они способны разъедать ткани полости рта, сообщает Mirror Online.

Я курю, но уверен, что это произошло именно из-за энергетиков. Оказывается, в них содержатся химикаты, которые могут буквально разъедать язык! Посмотрите на мой язык и представьте, что энергетики могут сделать с внутренними органами Дэн Роялс

Согласно исследованию ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), кариес может возникать из-за кислотного pH и высокого содержания сахара — именно этим грешат энергетики. Они также ответственны за повышенную чувствительность зубов и, как оказалось, могут буквально разъесть язык, как это случилось с Дэном Роялсом.

Не он один пострадал от энергетиков — студент из Англии тоже выпивал около шести энергетиков в день и лишился передних зубов. Они буквально сгнили и начали обламываться, когда любитель энергетиков ел твёрдую пищу.

Не для слабонервных. Что стало с зубами студента, который пил энергетики полгода