"Яга" возвращается. Кто заставляет Россию отменить запрет на алкоэнергетики
Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Образ подростка с банкой слабоалкогольного "Ягуара" стал нарицательным. Популярность этого напитка среди молодёжи России была бешеной, для потребителей "Яги" создавались целые фанатские сайты и тематические группы в социальных сетях. Химический состав "Яги" чрезвычайно токсичен: согласно медицинским исследованиям, красный напиток с резким запахом мог привести к онкологии, поражению печени, панкреатиту, гастриту и язве желудка. Злоупотребляющие алкоэнергетиками подростки стремительно деградировали и несли свои карманные деньги в ларьки и сети супермаркетов низкого ценового сегмента, где ядовитым пойлом были заставлены целые прилавки.
— "Ягуap" не запретят, потому что он приносит деньги. И немалые. Я на нём сижу, я понимаю, о чём говорю. Это дрянь. Дрянь убивающая, противная, но необходимая. Без неё уже нельзя. Мне. Я буду платить и 50, и 60, и 70 рублей за этот яд, — подростки на форумах накипевшим.
Координатор проекта "Безопасная столица" по направлению "Алкопатруль" Антон Акишин объяснил Лайфу, что подобные "коктейли" были чрезвычайно популярны среди молодёжи благодаря комбинации из возбуждающего нервную систему кофеина и подавляющего алкоголя. Выпив несколько банок "Яги", подросток не засыпал в подъезде от выпитого, а мог идти в клуб или на дискотеку, поскольку лошадиная доза кофеина придавала ему ощущение бодрости.
— Я не знаю, кто лоббирует возврат алкоэнергетиков в российские магазины, но очень надеюсь, что государство на это не пойдёт. Помню сюжет, как журналисты пришли на завод по производству этой "Яги" и попросили директора выпить продукцию собственного производства, на что он ответил отказом. Я, мол, эту гадость пить не буду! — возмущается Акишин.
Защищает алкогольные энергетики директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "Цифра" Вадим Дробиз. Он утверждает, что шум вокруг этой темы излишний. Дробиз выдвигает Лайфу свою версию: якобы уже лет двадцать как запрет энергетиков служит беспроигрышной пиар-темой, на которой поднимали свой политический вес региональные власти. К моменту принятия федерального закона уже пятьдесят регионов запретили "Ягу" и другие алкоэнергетики на своей территории, что признал нарушением даже Верховный суд. К 2018 году федеральные власти встали перед сложной задачей: нужно было либо наказывать регионы за нарушения, либо спускать им всё с рук. И в конце концов Минфин принял законопроект о запрете алкоэнергетиков, выписав, таким образом, индульгенцию для "восставших" регионов.
— Но на рынке от этого ничегошеньки не изменилось, — комментирует материал Лайфа Вадим Дробиз. — Не думайте, что подростки глупы. Если им нравится подобный эффект, они просто добавят водки в обычный энергетик, будет то же самое.
Впрочем, Лайф ничего плохого в пиаре на здоровом образе жизни в регионах не видит. Вред влияния алкоэнергетиков на здоровье людей и общества в целом очевиднее некуда, но борьба с подростковым алкоголизмом не для всех предпочтительнее собственной экономической выгоды. И сегодня наши партнёры по Евразийскому союзу, а именно представители Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении, активно оспаривают российский запрет.
Журналистам стало известно, что коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) намерена заставить Россию вернуть "Ягу" и другие алкоэнергетики на прилавки магазинов. И что даже уже готов решения, который обяжет нас снять ограничение, создающее, по мнению членов коллегии, "дополнительный барьер для торговли на рынке Евразийского союза".
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в недавнем обращении утверждает, что демарш партнёров по Евразийскому союзу — козни российской алкогольной мафии: "Хотелось бы знать, кто из стран ЕЭК печётся об алкоэнергетиках. Думаю, что нашли какого-то беспомощного члена, новоявленного. Уверен, что это работа нашей алкогольной мафии. Думаю, что подкупили Киргизию или Армению. Хотелось бы верить, что не Белоруссию. Наш добровольный отказ от суверенитета в принятии решений чреват".
Специалисты европейского регионального офиса ВОЗ вред алкоэнергетиков ещё в 2014 году. Но обществу ещё нужно было дорасти до этого запрета. Россия а продажу слабоалкогольных энергетиков в 2018 году. Осознали, доросли, запретили… Но алкогольное лобби мечтает вернуть "Ягу" в страну, ведь производство пойла недорогое, а выгоды баснословные. И любой путь хорош, даже геополитический, тем более если есть лазейка в законах.
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