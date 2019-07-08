"Яга" возвращается. Кто заставляет Россию отменить запрет на алкоэнергетики

Год назад в России наконец запретили производство и продажу алкоэнергетиков, бьющих по здоровью молодёжи. Однако запрет не коснулся наших соседних стран, разглядевших в нём угрозу собственной торговле и экономике. Теперь соседи требуют от России отменить запрет, чтобы и на наши улицы вернулись подростки с банками "Ягуара". Вернётся ли ядовитое пойло на прилавки наших магазинов, разбирался Лайф.

Образ подростка с банкой слабоалкогольного "Ягуара" стал нарицательным. Популярность этого напитка среди молодёжи России была бешеной, для потребителей "Яги" создавались целые фанатские сайты и тематические группы в социальных сетях. Химический состав "Яги" чрезвычайно токсичен: согласно медицинским исследованиям, красный напиток с резким запахом мог привести к онкологии, поражению печени, панкреатиту, гастриту и язве желудка. Злоупотребляющие алкоэнергетиками подростки стремительно деградировали и несли свои карманные деньги в ларьки и сети супермаркетов низкого ценового сегмента, где ядовитым пойлом были заставлены целые прилавки.

— "Ягуap" не запретят, потому что он приносит деньги. И немалые. Я на нём сижу, я понимаю, о чём говорю. Это дрянь. Дрянь убивающая, противная, но необходимая. Без неё уже нельзя. Мне. Я буду платить и 50, и 60, и 70 рублей за этот яд, — делились подростки на форумах накипевшим.

Координатор проекта "Безопасная столица" по направлению "Алкопатруль" Антон Акишин объяснил Лайфу, что подобные "коктейли" были чрезвычайно популярны среди молодёжи благодаря комбинации из возбуждающего нервную систему кофеина и подавляющего алкоголя. Выпив несколько банок "Яги", подросток не засыпал в подъезде от выпитого, а мог идти в клуб или на дискотеку, поскольку лошадиная доза кофеина придавала ему ощущение бодрости.

— Я не знаю, кто лоббирует возврат алкоэнергетиков в российские магазины, но очень надеюсь, что государство на это не пойдёт. Помню сюжет, как журналисты пришли на завод по производству этой "Яги" и попросили директора выпить продукцию собственного производства, на что он ответил отказом. Я, мол, эту гадость пить не буду! — возмущается Акишин.

Защищает алкогольные энергетики директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя "Цифра" Вадим Дробиз. Он утверждает, что шум вокруг этой темы излишний. Дробиз выдвигает Лайфу свою версию: якобы уже лет двадцать как запрет энергетиков служит беспроигрышной пиар-темой, на которой поднимали свой политический вес региональные власти. К моменту принятия федерального закона уже пятьдесят регионов запретили "Ягу" и другие алкоэнергетики на своей территории, что признал нарушением даже Верховный суд. К 2018 году федеральные власти встали перед сложной задачей: нужно было либо наказывать регионы за нарушения, либо спускать им всё с рук. И в конце концов Минфин принял законопроект о запрете алкоэнергетиков, выписав, таким образом, индульгенцию для "восставших" регионов.

— Но на рынке от этого ничегошеньки не изменилось, — комментирует материал Лайфа Вадим Дробиз. — Не думайте, что подростки глупы. Если им нравится подобный эффект, они просто добавят водки в обычный энергетик, будет то же самое.

Впрочем, Лайф ничего плохого в пиаре на здоровом образе жизни в регионах не видит. Вред влияния алкоэнергетиков на здоровье людей и общества в целом очевиднее некуда, но борьба с подростковым алкоголизмом не для всех предпочтительнее собственной экономической выгоды. И сегодня наши партнёры по Евразийскому союзу, а именно представители Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении, активно оспаривают российский запрет.

Журналистам стало известно, что коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) намерена заставить Россию вернуть "Ягу" и другие алкоэнергетики на прилавки магазинов. И что даже уже готов проект решения, который обяжет нас снять ограничение, создающее, по мнению членов коллегии, "дополнительный барьер для торговли на рынке Евразийского союза".

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в своём недавнем обращении утверждает, что демарш партнёров по Евразийскому союзу — козни российской алкогольной мафии: "Хотелось бы знать, кто из стран ЕЭК печётся об алкоэнергетиках. Думаю, что нашли какого-то беспомощного члена, новоявленного. Уверен, что это работа нашей алкогольной мафии. Думаю, что подкупили Киргизию или Армению. Хотелось бы верить, что не Белоруссию. Наш добровольный отказ от суверенитета в принятии решений чреват".