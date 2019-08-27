Осенний сезон. Смертельная лихорадка пошла на второй круг

Лайф выяснил, что грядет вторая волна геморрагической лихорадки. Какие регионы окажутся в зоне риска?

С мая по август, по данным Министерства здравоохранения Саратовской области, диагноз "геморрагическая лихорадка с почечным синдромом" (ГЛПС) поставили 1300 пациентам, один человек умер в конце мая. В пик заболеваемости в июне в стационарах больниц области находилось более 400 заболевших.

Эксперты прогнозируют вторую волну заболеваемости, связанную с осенней миграцией грызунов из лесов. По их словам, помимо распространения в Приуралье, Башкирии, Удмуртии, Татарстане, Поволжье, Ярославской, Тульской, Вологодской областях мышиная болезнь может охватить и регионы Дальнего Востока, а также Алтайский край, поскольку сейчас начинается грибной сезон.

В управлении Роспотребнадзора отметили, что уровень заболеваемости по Саратовской области в этом году вырос почти в три раза. Согласно статистике, ситуация может повторить 1986 год, когда заразилось 2349 человек.

— За последние 50 лет в Саратовской области зарегистрировано 6556 случаев заражения ГЛПС, из них 32 — со смертельным исходом, — отметила замначальника отдела эпиднадзора регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Красильникова.

— Помимо Саратовской области в зону риска входят Волго-Вятский район, Республика Марий Эл, Пензенская область, Костромская и Тульская области, — отмечает профессор Владимир Никифоров, инфекционист.

При заболевании нарушаются функции почек, человека мучают головные и суставные боли. В тяжёлых случаях заболевание может закончиться токсико-инфекционным шоком или острой почечной недостаточностью с летальным исходом.

Инфекционисты объясняют, что зараза передаётся через мочу грызунов и экскременты. Заражённые частицы попадают в пыль, росу на листьях. Человек это вдыхает и заражается. Когда наступает холодный период, многие виды грызунов селятся в домах.

Необходимые меры

Несмотря на меры, принятые профильными ведомствами, специалисты рекомендуют владельцам частных домов использовать различные средства борьбы с грызунами.

— Есть гуманный метод отпугивания грызунов — электрические дератизаторы или электропастухи, которые действуют как репеллент, — отметил дезинсектолог, заведующий лабораторией дератизации Сергей Рябов.

По словам врачей, к факторам, которые увеличивают риск смертельного исхода, относится употребление алкоголя. Ведь болезнь проявляет себя только после окончания инкубационного периода, а это две-три недели.

Также специалисты призывают в регионах, находящихся в зоне риска, отказаться от пикников и походов в леса.

— Заболевания вспыхивают на одних и тех же территориях: Приуралье, Башкирия, Удмуртия, Татарстан, Поволжье, Ярославская, Вологодская области. Иногда открывают новые очаги. В степях и полупустыне таких вспышек нет, — сказал Лайфу специалист по вирусологии, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ "НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского" Александр Бутенко.

Впереди золотая осень, бабье лето, грибной сезон — в зону риска могут попасть регионы на Дальнем Востоке, а также Алтай.

— Почему геморрагическую лихорадку называют в шутку болезнью лесорубов и егерей? — рассуждает Владимир Никифоров. — Благодаря фильму "Особенности национальной охоты" эти профессии ассоциируются с пьющими мужиками. Так вот, если у человека нормальный уровень кислотности в желудке, то при попадании заражённых частиц в организм пероральным путём, то есть через рот, они благополучно будут растворены в желудочном соке.

Он напоминает, что алкоголь нарушает кислотно-щелочной баланс и делает человека уязвимым к ГЛПС.