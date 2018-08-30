Эскортницу депортировали за секс с подростком, мечтавшим лишиться девственности

14-летний мальчик заплатил девушке $480 за ночь и приехал в её гостиничный номер.

Жительницу Великобритании депортировали из США за секс с 14-летним подростком, который заплатил ей, чтобы она лишила его девственности. Саре Макгилл грозило до 15 лет тюремного заключения, но вместо этого её приговорили к пяти годам испытательного срока и предписали немедленно покинуть страну, сообщает Mirror.

Сара пошла на сделку со следствием, испугавшись большого срока. В ходе расследования выяснилось, что подросток познакомился с девушкой через сайт для эскорт-услуг Quora.com. Там они договорились о цене $480 за ночь. Отец мальчика узнал о произошедшем практически сразу и вернулся в отель, куда и вызвал полицию.

В ходе допроса Сара вела себя довольно странно. Сначала она заявила, что путешествует по Америке и осматривает достопримечательности. Когда же полицейские сказали, что она работает проституткой, которой платят сотни долларов за ночь, девушка ответила: "В этом есть доля правды". Впрочем, обвиняемая утверждала, что не знала возраст партнёра и не могла даже подумать, что ему так мало лет.

Сам ребёнок рассказал, что чувствовал давление со стороны ровесников, поэтому и решил нанять Сару.