Эскортница "почтила" память умершего папика, заявив, что изменяла с охранником

Таким образом девушка отомстила за то, что 47-летний бизнесмен исключил её из завещания.

Лидия Дюпра жила на обеспечении богатого мужчины, который одаривал её дорогими вещами. Однако, когда 47-летнего папика по имени Брэд не стало, девушка не стала делать из этого трагедию, а рассказала правду об их отношениях. В частности, Лидия написала, что лучше бы никогда не встречалась с этим мужчиной, сообщает The Sun.

Ровно года назад скончался мой папик Брэд. Ему было 47 лет, и он умер от сердечного приступа и неизлечимого диабета. У нас были невероятно нездоровые отношения, и я жалею, что когда-то познакомилась с ним Лидия Дюпра

Девушка написала пост в "Инстаграме", после чего он сразу же стал вирусным, набрав более 12 тыс. лайков.

Каким бы ужасным он не был, в этот день я пытаюсь вспомнить о нём что-нибудь хорошее. И вот оно. Брэд, ты купил мне мою первую пару лабутенов, мою первую сумку "Биркин" и мою первую и единственную скаковую лошадь Лидия Дюпра

Лидия также рассказала, что перед смертью Брэд вычеркнул её из своего завещания.

Я всё ещё не могу простить тебя за то, что ты вычеркнул меня из завещания после того, как напал. И да, всё это время я жила двойной жизнью и встречалась с телохранителем, который, как ты думал, был геем. Так что будем квиты! Лидия Дюпра

Сама девушка называет себя эскортницей высшего класса и утверждает, что заработала таким образом миллион долларов. Также она написала несколько книг о том, как раскрутить мужчину на деньги, и сейчас работает наставницей для других.