Дарить или не дарить на Рождество — вот в чём вопрос

Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова — о том, кому и что уместно презентовать на Рождество.

Кому, что и нужно ли вообще? Вот три главных вопроса для человека, который задумался о подарках на Рождество. Католикам, например, с этим проще. 25 декабря их главный официальный зимний праздник, к нему они готовятся, наряжают ёлку, вешают гирлянды, покупают презенты. Один мой ученик, который сейчас живет в Лондоне, рассказывал, что в его семье на Рождество не зазорно попросить последнюю модель телефона или планшет (то есть вовсе не символические подарки), годовое членство в каком-нибудь клубе и даже роскошный комплект нижнего белья…

У нас же главный — Новый год. Именно к Новому году начальство выпишет сотрудникам премию. Именно в ночь с 31 декабря на 1 января мы оставим под ёлкой пакеты и коробки с бантами для близких. Это вопросов не вызывает. Но как же быть с Рождеством? Повторить?

Моя подруга Ксюша (по неизвестной всем причине она запрещает называть её Оксаной или Ксенией), высокая голубоглазая бизнес-леди, таким вопросом раньше не мучилась. Лет семь подряд 7 января она вручала и близким, и коллегам самодельные коробочки. Внутри орешки со сгущенкой. Да, накануне сама месила тесто, я видела. Причем из принципа сгущенку варила в старой кастрюле, готовую не покупала, ляпала орешки и была счастлива. Пока в прошлом году коллега из соседнего отдела не сломала о её выпечку зуб. В сгущенке оказался камешек.. С тех пор моя подруга наложила вето на съедобные подарки. И, надо сказать, правильно. Дарить то, что вы приготовили сами, можно только экстра-близким людям. Тем, что в "интимной" дистанции. Родителям, братьям, сестрам, "столетним" друзьям. Только они смогут отнестись с пониманием, если ваша стряпня не вызовет у них восторга или даже, упаси Господь, вызовет отравление или причинит другой дискомфорт. К выбору подарков для всех остальных придётся подойти с большей щепетильностью.

Давайте сразу уточним. В России подарки на Рождество этикет дарить нас не обязывает, но и не запрещает. Как правило, тот, кто радовал близких и коллег по случаю Нового года, к 7 января, если хочет, дарит что-то несущественное. Ёлочную игрушку с рисунком на религиозную тематику, фарфоровую статуэтку ангела, дизайнерскую свечу, красиво оформленные конфеты всегда придутся к столу. Если же хотим выбрать что-то посолиднее, начинаем с анализа. Что человек любит? Какие у него хобби? Пишет картины? Книгу о фламандских художниках! Слушает классическую музыку? Билет в БЗК или диск с произведениями Листа, Шуберта, Моцарта. Или кого он включает чаще? Золотое правило — готовить подарки заблаговременно. Доказано, когда мы делаем это в последние дни, то покупаем ерунду, которая не радует потом ни нас, ни того, кому она предназначалась.

Вручить презент в этот день можно не только близким и друзьям, но и чужим людям, с которыми вы часто общаетесь. Ваш парикмахер, например, консьерж, массажист, репетитор ребенка, врач, если в этот день вы отправились на приём. Главное соблюсти два требования. Первое. Быть уверенным, что адресат не настроен против христианской веры. Если есть сомнения, то от подарка лучше воздержаться и даже устно поздравлять нужно не с Рождеством, а просто "с новогодними праздниками"! Второе. Не делать дорогих подарков. Иначе обяжете человека ответить вам тем же. А у него такой возможности может не быть.

В такси, согласно этикету, оставлять выше чека необязательно, но в этот день приветствуются рождественские чаевые.

Отдельно о мобильных сообщениях. Картинки и текстовые послания по СМС или в мессенджере без имени получателя, на языке этикета называются — "спам". Досаду, а порой и раздражение может вызвать такое поздравление. Поэтому даже если вы копируете строчки из чата в чат, потрудитесь в начале напечатать имя. Иначе риск сойти за невежу очень велик.

И в завершение о том, стоит ли нести с собой салаты или какие-нибудь котлеты, отправляясь на рождественский обед или ужин к друзьям. Только если хозяйка мероприятия вам очень близкий человек и вы это с ней обговорили. Во всех остальных случаях мы ограничиваемся безошибочным списком: цветы с вазой или в горшке, сладости, шампанское.