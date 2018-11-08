Жара за 30. Эшли Грэм устроила горячие съёмки на пляже, сменив несколько бикини

Американская модель с эффектными формами устроила фотосессию на пляже в Малибу, США, и успела за это время сменить не одно бикини. На днях Эшли исполнился 31 год, но, похоже, она решила доказать, что горячо можно выглядеть в любом возрасте и в любом весе.

Среди купальников, которые выбрала модель, было в том числе тёмное минималистичное бикини с завязками по бокам на нижней части. Девушка распустила волосы и босая прошлась по песку на фоне скал.

Наслаждаясь солнечными ваннами, Эшли также примерила купальник подобной модели, но другой расцветки — напоминающей тельняшку.

Напоследок выбор пал на два закрытых купальных костюма: белый и чёрный. И они выгодно подчеркнули её пропорции: объёмную грудь, тонкую талию и широкие бёдра.

Эшли продемонстрировала естественную красоту, которая вызывает бурные обсуждения и противоречивые мнения. Так или иначе, люди постоянно комментируют её параметры и строят догадки о том, какой у модели вес. При этом фанаты умудряются обвинять свою любимицу в том, что она слишком похудела. Но, по словам источника Hollywood Life, звезда "Инстаграма" может позволить себе не считать каждую калорию и не худеет целенаправленно.