Пошла в баню! Эшли Грэм показала, как развлечься в сауне, взяв с собой телефон

31-летняя американская модель сделала пикантное селфи в зеркале перед финалом конкурса "Мисс Вселенная", где была одной из ведущих.

Модель не стесняется демонстрировать своё тело, не прибегая к обработке фото. Эшли выступает за естественную красоту, и в этот раз она порадовала поклонников голым фото после сауны. Девушка находилась на острове Лан в Таиланде, где проходил финал конкурса, и решила немного расслабиться накануне.

Эшли сделала типичное селфи в зеркале ванной комнаты, где предстала абсолютно обнажённой, прикрыв рукой грудь. Модель продемонстрировала всё ещё пышную фигуру, несмотря на недавние жалобы поклонников на то, что она резко похудела и скоро может выйти из категории моделей plus-size. Она выложила фото в сторис в "Инстаграме, где эффектными формами девушки наслаждаются почти восемь миллионов поклонников.

Модель рассказала, что она очень рада стать частью конкурса "Мисс Вселенная" и поработать с актёром, комиком и писателем Стивом Харви, который был ведущим. А позже она поздравила с победой филиппинку Катриону Грэй, ставшую счастливой обладательницей короны.