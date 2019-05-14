Эшли Грэм на пляже доказала, что фанатам из-за её фигуры беспокоиться не стоит

Не так давно поклонники известной 31-летней плюс-сайз-модели были обеспокоены её уменьшившимися размерами. Одни боялись, другие были разочарованы, ведь девушки размера плюс не просто фигуристые красотки, но и представительницы особой философии, пишет Daily Mail.

Но все страхи долой, Эшли в очередной раз доказала, что верна себе и своим принципам. Папарацци застали девушку на мексиканском пляже, где она отмечала День матери вместе со своей мамой Линдой. И судя по фото, всё у модели с изгибами в порядке.

Позже Эшли выложила фото в мини-бикини, и поклонники по достоинству оценили фигуру и смелость девушки. Известная модель давно ратует за разнообразие и натуральный облик. Эшли не стесняется своего целлюлита, ведь он естественен и есть не только у полных девушек.

В интервью СМИ Эшли призналась, что всегда комплексовала из-за своего тела. Но мама постоянно говорила, что оно когда-нибудь изменит чью-то жизнь. Линда была права: теперь на Эшли равняется великое множество девушек и женщин со всего мира, а мужчины заглядываются на её аппетитные формы.

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