Эшли Грэм показала, как хороша её сестра, снявшись с ней в рекламе купальников

Оказывается, у известной модели плюс-сайз есть очаровательная младшая сестра, которую Эшли и решила пригласить на съёмки.

Наконец Эшли представила свою 25-летнюю сестру Эбигейл широкой публике. Причём в совсем новом свете. Девушки вместе снялись для новой рекламной кампании Swimsuitsforall, отправившись на пляжи Пунта-Каны, Доминиканская Республика.

Эффектные родственницы демонстрировали купальники среди красивых пейзажей, наслаждаясь временем, проведённым вместе. Эшли рассказала, что они всегда были очень близки, несмотря на разницу в шесть лет. И она очень рада подобной фотосессии, пишет Pagesix.

Я так взволнованна — моя потрясающая сестра была рядом на съёмках для Swimsuitsforall. Эбби, так весело было видеть, как ты щеголяешь в этих костюмах Эшли Грэм

Сестра у Эшли оказалась такой же привлекательной, как и сама модель, и ничуть не уступала ей на съёмках, показывая впечатляющие формы. Девушки также записали ролик, основанный на их детских воспоминаниях и снимках. Стоит отметить, что в прошлом году модель уже устраивала семейную фотосессию, но тогда в купальниках блистала её мама.

"Она не жирная, она горячая". Модель plus-size Эшли Грэм снялась в красном белье