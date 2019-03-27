Как сербы угробили старой советской ракетой F-117 США и всю программу стелс

Через три дня после начала ударов НАТО по Югославии ВВС США потеряли свой самый современный самолёт — малозаметный бомбардировщик F-117 Nighthawk. Этот случай рассматривался во многих учебниках по тактике ведения боевых действий, а причин, по которым самолёт был сбит, США не называют до сих пор.

Роковая ошибка

Несмотря на то что к ударам по Югославии в НАТО готовились основательно, при планировании операции была допущена тактическая ошибка. Почти все авиаудары были "размечены" по зонам и объектам, из-за чего уже на вторые сутки войны штабом войск ПВО Югославии был составлен примерный план-схема нанесения ударов. Оказалось, воздушная трасса для захода в глубь территории страны использовалась сотнями бортов, а значит, появилась уникальная возможность для адекватного ответа.

Реализовать задумку позволили офицерам и солдатам 3-й батареи 250-й бригады ПВО, которую задействовали для защиты столицы страны — Белграда. Командовал батареей полковник Золтан Дани — опытный офицер, знавший не только основные методы борьбы с авиацией противника, но и способный принимать нестандартные решения. При планировании операции разведка НАТО оценила югославские войска как "недостаточно готовые" к полноценной войне. Первые удары по позициям сербской армии должны были осуществлять малозаметные ударные машины F-117, которые как раз проектировались для таких задач.

Машины должны были действовать по "иракскому сценарию", когда самолёты вторгались в зону действия ПВО и после быстрого удара выходили из района боевых действий. Однако сербские военные учли опыт иракской армии и к обороне страны приготовились существенно лучше.

Старьё, которое работает

Ключевыми достоинствами F-117 были форма фюзеляжа и аэродинамическая схема в целом. Из-за прямых углов и больших "заломов" корпуса средства контроля образца 60–70-х годов прошлого века не могли обнаружить "ночных ястребов" в небе. Правда, такая "слепота" не была характерна для советских радаров П-18 "Терек" и П-12 "Енисей", которые работали в метровом диапазоне волн. Для радаров такого типа понятия "малозаметность" не существует в принципе — длина и частота волны позволяют обнаруживать воздушные цели даже с чудовищно низкой площадью рассеяния. Не случайно именно метровая РЛС взята за основу обнаружителя в комплексах С-400.

В качестве инструмента для "приземления" американских лётчиков на сербской земле выбрали комплекс С-125 "Нева" и поставили его аккурат посередине воздушной трассы, по которой американцы летали бомбить Белград. Время для засады на американские самолёты было выбрано идеальное — поздний вечер, половина девятого. Однако самолёт с минимальным отражением пришлось "ловить": в отличие от обычных штурмовиков или истребителей, система постоянно срывала захват с "неизвестного самолёта", который мчался бомбить ночной Белград с огромной угловой скоростью.

Для того чтобы "поймать" американский самолёт в поле зрения РЛС и дать ракетам координаты, пришлось трижды перенацеливать систему, физически разворачивая установку в нужную сторону. Нормальной стрельбе мешали и другие условия, например низкая облачность и начинающаяся гроза. В конечном счёте, после коротких импульсов Золтан Дани отдал команду поразить цель, и две управляемые ракеты, грохоча реактивными двигателями и высекая сноп искр, сорвались с направляющих.

Это не наш истребитель

Ракета комплекса С-125 достала "ночного ястреба" с расстояния 13 километров. Говоря о том, много это или мало, стоит учитывать неважное состояние югославской ПВО и технологичность американской машины, однако такая дистанция поражения в современной войне считается недопустимо малой. Но только при таких условиях расчёт Золтана Дани смог достать F-117, внутри которого сидел Дэйл Зелко — опытный американский лётчик. При этом версии случившегося отличаются одна от другой даже 20 лет спустя. По одной версии, в самолёт угодили сразу две ракеты, по другой, рассказанной пилотом F-117, — первая ракета прошла мимо, лишь вторая угодила в левое крыло, оторвав его почти до фюзеляжа.

Понимая безысходность положения, Зелко потянул ручки катапульты на себя и сгруппировался в ожидании "выхода" из кабины. Ещё через несколько минут он приземлился, а самолёт рухнул в 40 километрах от сербской деревушки Буджановцы. Сутки спустя первую потерю самолёта признали американцы — пресс-секретарь Пентагона Кен Бэйкон официально подтвердил, что самолёт F-117A был сбит во время боевого вылета.

Провал технологий и дружба обычных людей

Первое и последнее в истории уничтожение F-117 показало американским военным, что создать абсолютно невидимую машину пока нельзя. Над её созданием начали трудиться другие специалисты, а F-117 стали беречь как зеницу ока. Опасения подтвердились и в 2003 году, когда США начали вооружённое вторжение в Ирак. В ходе той операции "ночных ястребов" прикрывали не только истребители F-15 и F-16 с ракетами для уничтожения РЛС, но и самолёты радиоэлектронной борьбы. Сразу после иракской кампании в 2003 году эти машины были признаны "не соответствующими условиям современной войны", а уже в 2006-м на первой малозаметной машине в истории был поставлен крест.

Впрочем, война и противостояние не сказались на обычных людях. Несмотря на то что сербский народ до сих пор не может простить США и НАТО бомбардировки, Золтан Дани и его визави Дэйл Зелко стали хорошими друзьями. Первым с дружеским визитом в Сербию прибыл Дэйл Зелко, а в 2011 году Золтан Дани съездил в гости к своему другу в США. Там они торжественно распили по бокалу виски и разрезали тортик в форме самолёта F-117. Война непримиримых врагов на Балканах закончилась дружбой.