Девушка из Южной Кореи рассказала, каково это — жить без пары: 8 странных фактов

Пользовательница "Пикабу" Хеён из Южной Кореи два с половиной года жила в России и изучала русский язык. Теперь она делится с юзерами интересными фактами о Корее, современными нравами и обычаями. В этот раз девушка рассказала об отношениях и о том, как живётся одиноким людям в её стране.

"У тебя есть кто-то?" Такой вопрос могут задать при первой же встрече. Он не кажется корейцам невежливым. Личная жизнь для них — открытая тема Фото © Webstagram "У тебя нет пары? Это потому, что с тобой что-то не так" В Южной Корее принято считать, что если у человека нет пары, то у него, вероятнее всего, психологические или физические проблемы Фото © Webstagram "Соло с утробы матери" — так называют людей, у которых никогда не было отношений В Корее есть учебные заведения для девочек и мальчиков. Поэтому людям просто негде знакомиться, но над ними всё равно подшучивают Фото © Webstagram Мода на отношения Люди мечтают найти себе пару ещё со школы. Даже издаются книги "Руководство по побегу из состояния соло" и "Почему вы один" Фото © Webstagram Поколение "сампо" Это люди, отказавшиеся от свиданий, брака и детей, а именно: Фото © Webstagram Никаких свиданий! Многие молодые люди поступают в платные вузы и всё свободное время тратят на то, чтобы заработать на них деньги Фото © Webstagram Никакого брака! Брак невозможен без своего жилья, но цены на недвижимость очень высоки. Если помощи ждать неоткуда, то люди отказываются от брака Фото © Webstagram Никаких детей! Логично, что если нет условий для брака, то нет условий и для детей. Но отказ этот вынужденный, а не по доброй воле Фото © Webstagram