Девушка из Южной Кореи рассказала, каково это — жить без пары: 8 странных фактов

"У тебя есть кто-то?"
Такой вопрос могут задать при первой же встрече. Он не кажется корейцам невежливым. Личная жизнь для них — открытая тема
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"У тебя нет пары? Это потому, что с тобой что-то не так"
В Южной Корее принято считать, что если у человека нет пары, то у него, вероятнее всего, психологические или физические проблемы
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"Соло с утробы матери" — так называют людей, у которых никогда не было отношений
В Корее есть учебные заведения для девочек и мальчиков. Поэтому людям просто негде знакомиться, но над ними всё равно подшучивают
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Мода на отношения
Люди мечтают найти себе пару ещё со школы. Даже издаются книги "Руководство по побегу из состояния соло" и "Почему вы один"
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Поколение "сампо"
Это люди, отказавшиеся от свиданий, брака и детей, а именно:
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Никаких свиданий!
Многие молодые люди поступают в платные вузы и всё свободное время тратят на то, чтобы заработать на них деньги
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Никакого брака!
Брак невозможен без своего жилья, но цены на недвижимость очень высоки. Если помощи ждать неоткуда, то люди отказываются от брака
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Никаких детей!
Логично, что если нет условий для брака, то нет условий и для детей. Но отказ этот вынужденный, а не по доброй воле
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