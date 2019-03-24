Девушка из Южной Кореи рассказала, каково это — жить без пары: 8 странных фактов

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Девушка из Южной Кореи рассказала, каково это — жить без пары: 8 странных фактов

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Пользовательница "Пикабу" Хеён из Южной Кореи два с половиной года жила в России и изучала русский язык. Теперь она делится с юзерами интересными фактами о Корее, современными нравами и обычаями. В этот раз девушка рассказала об отношениях и о том, как живётся одиноким людям в её стране.

"У тебя есть кто-то?"

Такой вопрос могут задать при первой же встрече. Он не кажется корейцам невежливым. Личная жизнь для них — открытая тема

Фото © Webstagram

"У тебя нет пары? Это потому, что с тобой что-то не так"

В Южной Корее принято считать, что если у человека нет пары, то у него, вероятнее всего, психологические или физические проблемы

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"Соло с утробы матери" — так называют людей, у которых никогда не было отношений

В Корее есть учебные заведения для девочек и мальчиков. Поэтому людям просто негде знакомиться, но над ними всё равно подшучивают

Фото © Webstagram

Мода на отношения

Люди мечтают найти себе пару ещё со школы. Даже издаются книги "Руководство по побегу из состояния соло" и "Почему вы один"

Фото © Webstagram

Поколение "сампо"

Это люди, отказавшиеся от свиданий, брака и детей, а именно:

Фото © Webstagram

Никаких свиданий!

Многие молодые люди поступают в платные вузы и всё свободное время тратят на то, чтобы заработать на них деньги

Фото © Webstagram

Никакого брака!

Брак невозможен без своего жилья, но цены на недвижимость очень высоки. Если помощи ждать неоткуда, то люди отказываются от брака

Фото © Webstagram

Никаких детей!

Логично, что если нет условий для брака, то нет условий и для детей. Но отказ этот вынужденный, а не по доброй воле

Фото © Webstagram

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