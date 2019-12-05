Как выглядит жизнь в бетонной коробке площадью 4 кв.м: 10 фото из Южной Кореи

Для иностранцев Южная Корея — это страна гигантских небоскрёбов, вкусной еды и многовековых традиций. Но что стоит за туристическим образом страны? Это наглядно показал фотограф Сим Кью-дон.

Когда южнокорейский фотограф Сим Кью-дон ради работы переехал в Сеул, он сразу начал искать съёмное жильё. Желательно что-то подешевле

Поэтому, когда нашёл предложение на пару сотен вон в месяц, был очень рад, ведь ничего дороже он позволить себе не мог

Вот только за 12 тыс. рублей предлагали не "скромненькую квартирку", а буквально бетонную коробку

Этот феномен тесного, но дешёвого жилья называется гошивон или гошитель

Качество жизни в гошивонах очень низкое. Даже если говорить исключительно об удовлетворении самых базовых потребностей

В одной такой комнатушке есть кровать и стол. Всё. Остальные достижения прогресса, типа душа и микроволновки, придётся делить с соседями

Так, из-за тесноты, отсутствия солнца и осуждения со стороны общества у жильцов рано или поздно развивается депрессия. Сим исключением не стал

"Когда заехал, я осознал, что это оптимальный вариант жилья для меня. Не только для подготовки бедных студентов к экзаменам, но и для жизни"

"Однажды я сказал кому-то, что живу в гошивоне, и у меня спросили, к какому экзамену я готовлюсь. Потом это повторялось, и каждый раз я смущался"

"Мой проект показывает, гошивон — реальная новая форма жилья. Думаю, жителям будет важно осознавать, что общество знает об этих маленьких квартирках"

Благодаря этой технике в Китае школьники читают по 100 тысяч слов в минуту