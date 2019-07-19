Юлианна Караулова выступила за естественную красоту, подтвердив её фото топлес

Несмотря на отдых в Турции, 31-летняя певица нашла время порассуждать с подписчиками на важные темы. Выложив откровенный снимок — в одних трусиках от купальника, — девушка показала, что не надо стесняться своего тела.

В последнее время все сильнее набирает обороты движение бодипозитива. Многие звезды и обычные пользователи соцсетей начинают отказываться от фотошопа. И финалистка "Фабрики звезд — 5" решила прокомментировать эту тенденцию, продемонстрировав на себе, что она об этом думает.

Юлианна выложила фото топлес из отпуска в Турции, оставив под ним очень длинное и серьёзное сообщение. Девушка отметила, что настоящая красота — в неидеальности и естественности, но и против пластики она ничего не имеет, пока та в границах и по медицинским показаниям.

Вместо того чтобы качать грудь и скулы, прокачивайте личность и интеллект. Всё это в разы сексуальнее "пластиковых" частей тела. Быть в жизни живой и интересной намного важнее, чем казаться сексуальной фитоняшкой в "Инсте" Юлианна Караулова

Фанаты по достоинству оценили и фигуру девушки, и её слова. Поклонники сделали комплименты её фигуре и во многом поддержали её точку зрения. Хотя были и такие, кто намекнул, что Юля всё же периодически использует фотошоп.

Ну как можно быть такой красивой, Юляшик? Пользователь "Инстаграма"

Прекрасный текст! И душой, и лайками солидарна! Пользователь "Инстаграма"

Юлианна Караулова с подросткового возраста участвовала в различных музыкальных конкурсах и коллективах, но наибольшую популярность девушка приобрела после "Фабрики звёзд — 5", где певица стала финалисткой. Сейчас Юлианна плотно занимается сольной карьерой.

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