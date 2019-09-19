У экс-супруги футболиста Андрея Аршавина, похоже, налаживается личная жизнь. И новым избранником стал человек небезызвестный.

34-летнюю телеведущую Юлию Барановскую застали за знойными поцелуями с солистом группы "Иванушки International" — 36-летним Кириллом Туриченко, который присоединился к коллективу в 2013 году. Парочка вместе проводила время на дне рождения продюсера Артёма Сорокина в московском клубе "Синематограф", пишет Super.

Ведущая и певец не отходили друг от друга, мило общались, а улыбки просто не сходили с их лиц. При этом пара не стремилась скрывать захлестнувшие их эмоции, и их тёплое общение даже попало на видео.

Стесняться Юлии и Кириллу действительно нечего. Оба сейчас не состоят в отношениях, а Кирилл и вовсе считался завидным холостяком. Впрочем, о нежных чувствах пары говорят не первый день, поэтому, похоже, они просто предоставили этому подтверждение.

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