Юлию Барановскую застали за страстными поцелуями с солистом "Иванушек" — видео

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Видео © Telegram/Super.ru

У экс-супруги футболиста Андрея Аршавина, похоже, налаживается личная жизнь. И новым избранником стал человек небезызвестный.

34-летнюю телеведущую Юлию Барановскую застали за знойными поцелуями с солистом группы "Иванушки International" — 36-летним Кириллом Туриченко, который присоединился к коллективу в 2013 году. Парочка вместе проводила время на дне рождения продюсера Артёма Сорокина в московском клубе "Синематограф", пишет Super.

Ведущая и певец не отходили друг от друга, мило общались, а улыбки просто не сходили с их лиц. При этом пара не стремилась скрывать захлестнувшие их эмоции, и их тёплое общение даже попало на видео.

<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/baranovskaya_tv/" target="_blank"><strong>baranovskaya_tv и </strong></a><a href="https://www.instagram.com/kirillturichenko/" target="_blank"><strong>kirillturichenko</strong></a></p>

Стесняться Юлии и Кириллу действительно нечего. Оба сейчас не состоят в отношениях, а Кирилл и вовсе считался завидным холостяком. Впрочем, о нежных чувствах пары говорят не первый день, поэтому, похоже, они просто предоставили этому подтверждение.

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