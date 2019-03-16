"Не хочу, чтобы меня жалели". 10 цитат, которые отражали жизнь Юлии Началовой

О профессии
С раннего детства я была уверена на сто, даже двести процентов, что стану народной артисткой
О мужчинах
Мне нужен мужчина, который не трындит и совершает поступки. Вот это я ценю. А всё остальное мне уже совсем не интересно
О здоровье
Мне неудобно и не хочется, чтобы меня кто-то постоянно жалел или обсуждал
Об одиночестве
Я никогда не была одна. Рядом со мной родители, дочка Верочка, близкие друзья, которые всегда поддержат
Об отношении к себе
Мне понадобилось время, чтобы добраться до истины, что себя надо уважать не меньше, чем других
О проблемах
В большинстве случаев я настраиваюсь на хорошее: "Это мы победим, перешагнем", "Это пройдет". Нужно воспитывать в себе силу духа
О жизненных принципах
В работе, в жизни всё должно быть на высшем уровне. Либо делай хорошо, либо не делай вообще
Об отношении к жизни
Надо ощущать жизнь во всех смыслах. Чувствовать радость, боль, гнев — всю гамму эмоций
О детях
Я человек занятой, но найти время на любимую дочь стараюсь всегда
О зависти
Я просто никому не завидую. Это ведь очень важно. Тот, кто завидует, составляет себе неверное представление о жизни
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