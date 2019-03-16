"Не хочу, чтобы меня жалели". 10 цитат, которые отражали жизнь Юлии Началовой

Сегодня перестало биться сердце 38-летней певицы, актрисы и телеведущей. Юлия находилась в больнице около недели, где за её жизнь бились врачи. Было принято решение об ампутации ноги, которую звезда, к сожалению, не перенесла. Мы предлагаем вспомнить правила, которыми руководствовалась при жизни Золушка из Воронежа, ставшая настоящей артисткой. Как она того и хотела. У Юлии осталась 12-летняя дочка.

О профессии С раннего детства я была уверена на сто, даже двести процентов, что стану народной артисткой О мужчинах Мне нужен мужчина, который не трындит и совершает поступки. Вот это я ценю. А всё остальное мне уже совсем не интересно О здоровье Мне неудобно и не хочется, чтобы меня кто-то постоянно жалел или обсуждал Об одиночестве Я никогда не была одна. Рядом со мной родители, дочка Верочка, близкие друзья, которые всегда поддержат Об отношении к себе Мне понадобилось время, чтобы добраться до истины, что себя надо уважать не меньше, чем других О проблемах В большинстве случаев я настраиваюсь на хорошее: "Это мы победим, перешагнем", "Это пройдет". Нужно воспитывать в себе силу духа О жизненных принципах В работе, в жизни всё должно быть на высшем уровне. Либо делай хорошо, либо не делай вообще Об отношении к жизни Надо ощущать жизнь во всех смыслах. Чувствовать радость, боль, гнев — всю гамму эмоций О детях Я человек занятой, но найти время на любимую дочь стараюсь всегда О зависти Я просто никому не завидую. Это ведь очень важно. Тот, кто завидует, составляет себе неверное представление о жизни