12-летняя дочка Юлии Началовой не будет жить с отцом и его новой семьёй

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12-летняя дочка Юлии Началовой не будет жить с отцом и его новой семьёй

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Фото: instagram/julianachalova, evgeny_aldonin

После смерти 38-летней певицы говорили о том, что её 12-летняя дочка Вера будет жить с отцом Евгением Алдониным. Но мать футболиста рассказала, что это не так.

Вера, которая в тот страшный день возвращалась с экскурсии из Лондона, узнала о смерти мамы в аэропорту. Девочка проплакала всю ночь. Тогда же встал вопрос, с кем ей предстоит жить. Отец Евгений Алдонин является ближайшим родственником Веры, и поэтому она должна была остаться с ним. Но семья приняла другое решение.

<p>На фото справа Евгений Алдонин с дочкой Верой. Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/julianachalova/" target="_blank"><strong>julianachalova, </strong></a><a href="https://www.instagram.com/evgeny_aldonin/" target="_blank"><strong>evgeny_aldonin</strong></a></p>

По словам матери футболиста Елены Алдониной, девочка останется с дедушкой и бабушкой по материнской линии — композитором Виктором Началовым и его женой Таисией. Тем не менее они все вместе будут заботиться о Вере. Сама Елена потеряла мужа в автокатастрофе 13 лет назад, пишет "КП". Смерть Юлии стала ещё одним непредсказуемым горем.

Верочка будет жить с бабушкой и с дедушкой [по матери]. Сейчас она переживает, конечно. Но всё у неё будет хорошо. Мы все дружим. Мы все друг друга любим, все уважаем друг друга. Всё будет хорошо

Елена Алдонина, бабушка Веры по отцу

<p>Фото: instagram / <a href="https://www.instagram.com/julianachalova/" target="_blank"><strong>julianachalova</strong></a></p>

Напомним, Юлия Началова была замужем два раза и дважды развелась. С папой Веры Евгением — в 2011 году. Алдонин потом снова женился, в новом браке у него появился сын Артём.

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