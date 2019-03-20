12-летняя дочка Юлии Началовой не будет жить с отцом и его новой семьёй

После смерти 38-летней певицы говорили о том, что её 12-летняя дочка Вера будет жить с отцом Евгением Алдониным. Но мать футболиста рассказала, что это не так.

Вера, которая в тот страшный день возвращалась с экскурсии из Лондона, узнала о смерти мамы в аэропорту. Девочка проплакала всю ночь. Тогда же встал вопрос, с кем ей предстоит жить. Отец Евгений Алдонин является ближайшим родственником Веры, и поэтому она должна была остаться с ним. Но семья приняла другое решение.

По словам матери футболиста Елены Алдониной, девочка останется с дедушкой и бабушкой по материнской линии — композитором Виктором Началовым и его женой Таисией. Тем не менее они все вместе будут заботиться о Вере. Сама Елена потеряла мужа в автокатастрофе 13 лет назад, пишет "КП". Смерть Юлии стала ещё одним непредсказуемым горем.

Верочка будет жить с бабушкой и с дедушкой [по матери]. Сейчас она переживает, конечно. Но всё у неё будет хорошо. Мы все дружим. Мы все друг друга любим, все уважаем друг друга. Всё будет хорошо Елена Алдонина, бабушка Веры по отцу

Напомним, Юлия Началова была замужем два раза и дважды развелась. С папой Веры Евгением — в 2011 году. Алдонин потом снова женился, в новом браке у него появился сын Артём.