Одинокий и ненавидящий себя. Печальная жизнь Бенни Хилла, которую он скрывал

Легендарный британский комик считал себя непривлекательным и легко впадал в депрессию. О неизвестных подробностях его биографии стало известно из книги журналиста Крейга Бенетта.

Большинству телезрителей британский юморист Бенни Хилл запомнился искромётными шутками на грани фола. Но в реальной жизни успешный комик-мультимиллионер страдал из-за пониженной самооценки и признавался, что, в отличие от своих любвеобильных персонажей, не пользуется популярностью у женщин.

О неизвестной стороне жизни Хилла голливудскому журналисту Крейгу Бенетту рассказала лучшая подруга юмориста, австралийская актриса Сара Кемп (умерла в 2015 году). По её словам, комик испытывал трудности в общении с противоположным полом.

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Кроме того, Бенни Хилл в буквальном смысле не знал, что делать со своими миллионами. На работу он ходил пешком, хотя мог себе позволить самую дорогую машину, да и к идее приобретения недвижимости относился весьма прохладно.

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"Шоу Бенни Хилла" стартовало на телевидении в 1955 году и было закрыто лишь в 1991-м, за год до смерти юмориста. Программа транслировалась в 140 странах мира. В последние годы её существования критики называли юмор Хилла устаревшим, вульгарным и сексистским. Комик умер от тромбоза в 68-летнем возрасте.

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