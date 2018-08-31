Отец установил камеру для слежки, но дочь заставила его почувствовать себя ослом

Камера была спрятана на крыльце, где девушка каждый вечер прощалась со своим парнем.

20-летняя Анна Розелл и её парень, Ясир Сантана, встречаются уже продолжительное время, но до сих пор им приходится целоваться только в укромных местах. Дело в том, что родители девушки старых порядков, и парочка не устаёт над ними подшучивать по этому поводу. А когда отец Анны установил перед входной дверью скрытую камеру, то тут было невозможно удержаться, сообщает Buzzfeed News.

Камера, которая спрятана за растениями на их крыльце в Майами, предупреждает, когда кто-либо приближается к двери. Отец предупредил Анну, что теперь он будет в курсе того, чем она занимается со своим парнем, когда они прощаются. И тут началось целое представление!

so we found out my dad hid a camera where we usually kiss goodbye pic.twitter.com/v7hqiJUzPT — raf (@anaarosell) 23 августа 2018 г.

Вечером Ясир провожал Анну до дома и, конечно же, как истинный джентльмен... пожал ей на прощание руку! Девушка выложила забавное видео с камер наблюдения в соцсети, и пост в считаные часы стал вирусным.

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Впрочем, позже девушка уточнила, что её папа не сумасшедший шпион, который следит за личной жизнью своих детей. Мужчина сам посмеялся над увиденным, оценив юмор уже достаточно взрослой дочери.