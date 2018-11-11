Каждый мужчина — случайно выживший пацан, и вот 15 тому доказательств

На какие бы весёлые и бесшабашные поступки ни толкала нас влюблённость, со временем отношения переходят в ту фазу, когда во главу угла ставятся спокойствие и рассудительность. И, хотя они и являются зачастую залогом долгой семейной жизни, вместе с ними так или иначе прокрадывается скука. Но герои нашей подборки отлично знают, как с ней справиться. Эти мужья и парни с радостью разыгрывают своих вторых половинок, раз за разом заставляя улыбаться и удивляться. На что готовы изобретательные юмористы — смотрите ниже.

Моя жена просто ненавидит чувствовать себя смущённой, поэтому мы устроили ей сюрприз в аэропорту (надпись: "С возвращением из тюрьмы, мам")

Пришла поиграть в теннис и обнаружила, что парень заменил мою ракетку на сковороду. И я не шучу

Взял накладные ресницы, пока она спит, и сделал ей усики

Мой муж прячет предметы в тех местах, где я не смогу их достать, чтобы меня позлить. И это работает!

Жена заказала одежду, в которой собиралась сообщить о своей беременности. Но ей не подошло, и я решил примерить

Муж с родственниками решил сделать семейное фото в больнице, пока у меня были схватки

Моя жена выиграла забег в своей возрастной группе. Вот несколько снимков с гонки

Жена уехала в командировку. Шёл 14-й день

Ездил в Нью-Йорк по делам. И я должен был показать жене, что мне там без неё ничуть не весело. Вот как мне было плохо

Поехали в сафари-парк. Я сделала не меньше 200 снимков. А вот единственное фото, которое снял мой муж

Жена сказала, что это вилка для краба. Но я всё ещё сомневаюсь

Я услышал крик "я тебя ненавижу", доносящийся из туалета

После месяца неверия и многих ночей, которые я провёл на диване, наконец доказал жене, почему она спит лучше, чем я

Одеяло, которое муж подарил мне на Рождество. Это его лицо

Мой парень сказал, что на Хеллоуин собирается пойти в костюме меня в детстве