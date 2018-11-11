Каждый мужчина — случайно выживший пацан, и вот 15 тому доказательств

Моя жена просто ненавидит чувствовать себя смущённой, поэтому мы устроили ей сюрприз в аэропорту (надпись: "С возвращением из тюрьмы, мам")
Пришла поиграть в теннис и обнаружила, что парень заменил мою ракетку на сковороду. И я не шучу
Взял накладные ресницы, пока она спит, и сделал ей усики
Мой муж прячет предметы в тех местах, где я не смогу их достать, чтобы меня позлить. И это работает!
Жена заказала одежду, в которой собиралась сообщить о своей беременности. Но ей не подошло, и я решил примерить
Муж с родственниками решил сделать семейное фото в больнице, пока у меня были схватки
Моя жена выиграла забег в своей возрастной группе. Вот несколько снимков с гонки
Жена уехала в командировку. Шёл 14-й день
Ездил в Нью-Йорк по делам. И я должен был показать жене, что мне там без неё ничуть не весело. Вот как мне было плохо
Поехали в сафари-парк. Я сделала не меньше 200 снимков. А вот единственное фото, которое снял мой муж
Жена сказала, что это вилка для краба. Но я всё ещё сомневаюсь
Я услышал крик "я тебя ненавижу", доносящийся из туалета
После месяца неверия и многих ночей, которые я провёл на диване, наконец доказал жене, почему она спит лучше, чем я
Одеяло, которое муж подарил мне на Рождество. Это его лицо
Мой парень сказал, что на Хеллоуин собирается пойти в костюме меня в детстве
- Популярные
- По времени