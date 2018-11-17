35-летняя мать пародирует идеальные фото звёзд, и результат даже лучше оригинала

Жительница Сиднея публикует нелепые и смешные пародии на глянцевые фотографии знаменитостей, которые далеки от реальности.

Селеста Барбер, которая проживает в Австралии, уже давно известна широкой публике.

Сейчас на её "инстаграм" подписано более 5 млн человек со всего мира, включая некоторых звёзд, таких как Ким Кардашьян.

Но тем не менее комик продолжает смешить своими пародиями на знаменитостей и их безупречные фотографии.

35-летняя мамочка высмеивает весь пафос, который так любят показывать звёзды в социальных сетях.

Главная мысль, которую Селеста хочет донести до своих подписчиков: нужно уметь смеяться над собой.

Можно сколько угодно сидеть на изнурительных диетах и мучиться в зале, но так и не стать счастливым.

Ведь в обычной жизни все мы небезупречны, но это не мешает отыскать свою изюминку, полюбить и принять себя такой, какая ты есть.

Пародийный проект девушки начался как шутка.

Однажды мы с сестрой листали Instagram и смеялись над тем, что некоторые знаменитости публикуют свои идеальные фотографии и подписывают их словами: "Вот на кого я похожа, когда забрасываю своих детей в школу Селеста Барбер

Сначала Селеста спародировала одно фото, затем другое, а потом уже не смогла остановиться.