35-летняя мать пародирует идеальные фото звёзд, и результат даже лучше оригинала

Читайте также

35-летняя мать пародирует идеальные фото звёзд, и результат даже лучше оригинала

0
Жительница Сиднея публикует нелепые и смешные пародии на глянцевые фотографии знаменитостей, которые далеки от реальности.

Селеста Барбер, которая проживает в Австралии, уже давно известна широкой публике.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

Сейчас на её "инстаграм" подписано более 5 млн человек со всего мира, включая некоторых звёзд, таких как Ким Кардашьян.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

Но тем не менее комик продолжает смешить своими пародиями на знаменитостей и их безупречные фотографии.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

35-летняя мамочка высмеивает весь пафос, который так любят показывать звёзды в социальных сетях.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

Главная мысль, которую Селеста хочет донести до своих подписчиков: нужно уметь смеяться над собой.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

Можно сколько угодно сидеть на изнурительных диетах и мучиться в зале, но так и не стать счастливым.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

Ведь в обычной жизни все мы небезупречны, но это не мешает отыскать свою изюминку, полюбить и принять себя такой, какая ты есть.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

Пародийный проект девушки начался как шутка.

Однажды мы с сестрой листали Instagram и смеялись над тем, что некоторые знаменитости публикуют свои идеальные фотографии и подписывают их словами: "Вот на кого я похожа, когда забрасываю своих детей в школу

Селеста Барбер

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

Сначала Селеста спародировала одно фото, затем другое, а потом уже не смогла остановиться.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

Я феминистка и пропагандирую бодипозитив. Да, я выгляжу неидеально, зато я могу заставить людей смеяться!

Селеста Барбер

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/celestebarber/" target="_blank">celestebarber</a></p>

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×