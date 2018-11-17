35-летняя мать пародирует идеальные фото звёзд, и результат даже лучше оригинала

Селеста Барбер, которая проживает в Австралии, уже давно известна широкой публике.
Сейчас на её "инстаграм" подписано более 5 млн человек со всего мира, включая некоторых звёзд, таких как Ким Кардашьян.
Но тем не менее комик продолжает смешить своими пародиями на знаменитостей и их безупречные фотографии.
35-летняя мамочка высмеивает весь пафос, который так любят показывать звёзды в социальных сетях.
Главная мысль, которую Селеста хочет донести до своих подписчиков: нужно уметь смеяться над собой.
Можно сколько угодно сидеть на изнурительных диетах и мучиться в зале, но так и не стать счастливым.
Ведь в обычной жизни все мы небезупречны, но это не мешает отыскать свою изюминку, полюбить и принять себя такой, какая ты есть.
Пародийный проект девушки начался как шутка.
Однажды мы с сестрой листали Instagram и смеялись над тем, что некоторые знаменитости публикуют свои идеальные фотографии и подписывают их словами: "Вот на кого я похожа, когда забрасываю своих детей в школу
Селеста Барбер
Сначала Селеста спародировала одно фото, затем другое, а потом уже не смогла остановиться.
Я феминистка и пропагандирую бодипозитив. Да, я выгляжу неидеально, зато я могу заставить людей смеяться!
Селеста Барбер
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