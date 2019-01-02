Звезда нечаянно нагрянет! 10 знаменитостей, неожиданно ворвавшихся на чужие фото

Мечтаете о совместном фото со звездой и никак не можете его получить? Будьте осторожны: иногда знаменитости сами влезают в кадр, когда вы этого меньше всего ждёте. Кто не прочь подшутить над обычными людьми и воспользоваться возможностью в очередной раз попасть в кадр — в подборке ниже.

Я хотела сфотографироваться с ребёнком...

Майкл Сера и туристы в Копенгагене

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Мужчина хотел сфотографироваться рядом с табличкой Microsoft, и тут появился Билл Гейтс

Старина Арни ворвался в кадр, когда туристы фотографировались у Эйфелевой башни

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Какой-то старик с сигарой испортил фото со знаменитостью

Когда Джастин Тимберлейк захотел фото с фанатами

Когда между вами "встал" Джейк Джилленхол