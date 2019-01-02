Звезда нечаянно нагрянет! 10 знаменитостей, неожиданно ворвавшихся на чужие фото

Я хотела сфотографироваться с ребёнком...
Майкл Сера и туристы в Копенгагене
Моя тётя и Стив Тайлер
Старушка — поклонница Слэша, и она не знает, что он стоит у неё за спиной
Мужчина хотел сфотографироваться рядом с табличкой Microsoft, и тут появился Билл Гейтс
Старина Арни ворвался в кадр, когда туристы фотографировались у Эйфелевой башни
Просто селфи с Брюсом Спрингстином
Какой-то старик с сигарой испортил фото со знаменитостью
Когда Джастин Тимберлейк захотел фото с фанатами
Когда между вами "встал" Джейк Джилленхол
- Популярные
- По времени