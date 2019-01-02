Звезда нечаянно нагрянет! 10 знаменитостей, неожиданно ворвавшихся на чужие фото

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Звезда нечаянно нагрянет! 10 знаменитостей, неожиданно ворвавшихся на чужие фото

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Фото: twitter/veragraziadei

Мечтаете о совместном фото со звездой и никак не можете его получить? Будьте осторожны: иногда знаменитости сами влезают в кадр, когда вы этого меньше всего ждёте. Кто не прочь подшутить над обычными людьми и воспользоваться возможностью в очередной раз попасть в кадр — в подборке ниже.

Я хотела сфотографироваться с ребёнком...

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/veragraziadei" target="_blank"><strong>veragraziadei</strong></a></p>

Майкл Сера и туристы в Копенгагене

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/HighDefGradient" target="_blank">HighDefGradient</a></p>

Моя тётя и Стив Тайлер

<p>Фото: imgur/<a href="https://imgur.com/user/avatarstateyipyipp" target="_blank"><strong>avatarstateyipyipp</strong></a></p>

Старушка — поклонница Слэша, и она не знает, что он стоит у неё за спиной

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/meeganhodges/" target="_blank"><strong>meeganhodges</strong></a></p>

Мужчина хотел сфотографироваться рядом с табличкой Microsoft, и тут появился Билл Гейтс

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/ew00d" target="_blank">ew00d</a></p>

Старина Арни ворвался в кадр, когда туристы фотографировались у Эйфелевой башни

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/schwarzenegger/" target="_blank"><strong>schwarzenegger</strong></a></p>

Просто селфи с Брюсом Спрингстином

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/jaapgrolleman" target="_blank">jaapgrolleman</a></p>

Какой-то старик с сигарой испортил фото со знаменитостью

<p>Фото: imgur/<a href="https://imgur.com/user/tristashtuk" target="_blank"><strong>tristashtuk</strong></a></p>

Когда Джастин Тимберлейк захотел фото с фанатами

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/ewokseatfree" target="_blank">ewokseatfree</a></p>

Когда между вами "встал" Джейк Джилленхол

<p>Фото: weibo.com</p>

Автор:
АГ
Алина Гостева
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