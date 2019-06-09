10 фото взрослых, которые решили поиграть на детской площадке и потерпели фиаско

Кому из взрослых порой не хотелось снова почувствовать себя легко и беззаботно и немного порезвиться на детской площадке. Тем более там столько всего интересного: качели, аттракционы. Но они-то и становятся ловушками для тех, кто уже давно окончил школу. Лайф приводит 10 курьёзных случаев, когда посетители детских площадок забавно застревали, словно Винни-Пух.

Парень попал в ловушку на детской площадке

Мой друг решил, что было бы весело покачаться на детских качелях в парке. Вот что из этого вышло

Со мной это тоже произошло

Это должно было быть весело

Молодой парень попал в ловушку. Никаких травм, качели тоже целы. Но он очень смущён

Развлечения пошли не по плану

Друг в беде не бросит

Звезду британского реалити-шоу "Большой брат" Лизу Эпплтон тоже не миновала эта участь — и она застряла

Похоже, это делают все

Я пытался вытащить друга из качелей, где он застрял минут на 20

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