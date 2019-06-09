10 фото взрослых, которые решили поиграть на детской площадке и потерпели фиаско

Парень попал в ловушку на детской площадке
Мой друг решил, что было бы весело покачаться на детских качелях в парке. Вот что из этого вышло
Со мной это тоже произошло
Это должно было быть весело
Молодой парень попал в ловушку. Никаких травм, качели тоже целы. Но он очень смущён
Развлечения пошли не по плану
Друг в беде не бросит
Звезду британского реалити-шоу "Большой брат" Лизу Эпплтон тоже не миновала эта участь — и она застряла
Похоже, это делают все
Я пытался вытащить друга из качелей, где он застрял минут на 20
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