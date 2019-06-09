10 фото взрослых, которые решили поиграть на детской площадке и потерпели фиаско

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Фото: imgur/mmendozaf, twitter/Ipswich East Police‏

Кому из взрослых порой не хотелось снова почувствовать себя легко и беззаботно и немного порезвиться на детской площадке. Тем более там столько всего интересного: качели, аттракционы. Но они-то и становятся ловушками для тех, кто уже давно окончил школу. Лайф приводит 10 курьёзных случаев, когда посетители детских площадок забавно застревали, словно Винни-Пух.

Парень попал в ловушку на детской площадке

<p>Фото © imgur/<a href="https://imgur.com/user/mmendozaf" target="_blank"><strong>mmendozaf</strong></a></p>

Мой друг решил, что было бы весело покачаться на детских качелях в парке. Вот что из этого вышло

<p>Фото © reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/sleepysnowboarder/" target="_blank">/sleepysnowboarder</a></p>

Со мной это тоже произошло

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/spicyyash" target="_blank"><strong>Ashleigh</strong></a></p>

Это должно было быть весело

<p>Фото © imgur/<a href="https://imgur.com/user/ZippytheWonderslug" target="_blank"><strong>ZippytheWonderslug</strong></a></p>

Молодой парень попал в ловушку. Никаких травм, качели тоже целы. Но он очень смущён

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/IpsEastPolice" target="_blank"><strong>Ipswich East Police‏</strong></a></p>

Развлечения пошли не по плану

<p>Фото © reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/WT_Videos/" target="_blank">WT_Videos</a></p>

Друг в беде не бросит

<p>Фото © flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/8981951@N08/1061806775" target="_blank">xxmelxx</a></p>

Звезду британского реалити-шоу "Большой брат" Лизу Эпплтон тоже не миновала эта участь — и она застряла

<p>Фото © pinterest/<a href="https://www.pinterest.ru/brendablodgett/" target="_blank"><strong>Brenda Blodgett</strong></a></p>

Похоже, это делают все

<p>Фото © reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/abatchx/" target="_blank">abatchx</a></p>

Я пытался вытащить друга из качелей, где он застрял минут на 20

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/samantha.lee.311?hc_ref=ARRMyh4Dihox8WogOQq8FtorjJcx9DPmG8JGIAqiE7w5b-cBLHZ_8sdXRqVMS_3_SGM&fref=nf" target="_blank"><strong>Samantha House</strong></a></p>

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