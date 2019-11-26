Пельмень и Перкосрак. Самые странные имена россиян

В погоне за оригинальностью очень просто переступить ту грань, которая отделяет шутку от идиотизма. Это часто касается имён для детей. В России множество историй, когда ребёнка называли столь ярко и необычно, что удивлялись все вокруг. В этом случае, правда, не всегда думают о том, что будет, когда ребёнок вырастет. Хотя и взрослые часто меняют своё привычное, но скучное имя на яркое и шокирующее. Вот самые забавные истории.

Был Пельмень Кондольский, стал Призыва Нет Билет 19-летний Роман Грошев из Троицка сменил имя идейно, чтоб выиграть 200 кг пельменей. К военному призыву он переименовал себя вновь Фото © LIFE

БОЧ рВФ 260602 — единственный ребёнок с цифрами в имени Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002-го, — такое имя. Родители решились сократить до БОЧ Фото © VK / Павел Друш

Россия в честь праздника Девочка родилась в Бурятии. Отец решил твёрдо: если родится 12 июня (в День России) — Россией дочку и назовёт. Уговоры не помогли Фото © Pixabay

Сибирская Радость 1 января 2017-го в Красноярске девочку назвали Радость. Родители перебрали все имена, но решили, что лишь это отзывается в сердце Родители девочки Радость. Фото © "Красноярск онлайн"

Футбольный Гус В 2008 году дети стали невольными фанатами тренера Гуса Хиддинка. В Новосибирской области Гус Евгеньевич должен пойти в 3-й класс Фото © Pexels

Даздраперма С 1920-х годов в СССР любили создавать новые имена. Чаще это были аббревиатуры. Даздраперма — это "Да здравствует Первое мая" Фото © Public Domain