Пельмень и Перкосрак. Самые странные имена россиян

В погоне за оригинальностью очень просто переступить ту грань, которая отделяет шутку от идиотизма. Это часто касается имён для детей. В России множество историй, когда ребёнка называли столь ярко и необычно, что удивлялись все вокруг. В этом случае, правда, не всегда думают о том, что будет, когда ребёнок вырастет. Хотя и взрослые часто меняют своё привычное, но скучное имя на яркое и шокирующее. Вот самые забавные истории.
Был Пельмень Кондольский, стал Призыва Нет Билет
19-летний Роман Грошев из Троицка сменил имя идейно, чтоб выиграть 200 кг пельменей. К военному призыву он переименовал себя вновь
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БОЧ рВФ 260602 — единственный ребёнок с цифрами в имени
Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002-го, — такое имя. Родители решились сократить до БОЧ
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Россия в честь праздника
Девочка родилась в Бурятии. Отец решил твёрдо: если родится 12 июня (в День России) — Россией дочку и назовёт. Уговоры не помогли
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Сибирская Радость
1 января 2017-го в Красноярске девочку назвали Радость. Родители перебрали все имена, но решили, что лишь это отзывается в сердце
Родители девочки Радость. Фото © "Красноярск онлайн"
Футбольный Гус
В 2008 году дети стали невольными фанатами тренера Гуса Хиддинка. В Новосибирской области Гус Евгеньевич должен пойти в 3-й класс
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Даздраперма
С 1920-х годов в СССР любили создавать новые имена. Чаще это были аббревиатуры. Даздраперма — это "Да здравствует Первое мая"
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Перкосрак
Но к середине 1950-х фантазия иссякла. И если фраза "Первая космическая ракета" — это круто, то имя Перкосрак звучит менее изящно
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