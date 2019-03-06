Маму и брата Дудя избили около дома в Москве, но дело сначала "списали в утиль"

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Маму и брата Дудя избили около дома в Москве, но дело сначала "списали в утиль"

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Фото: telegram/Mash

На мать известного видеоблогера и спортивного журналиста напали в Москве ещё осенью. Но тогда правоохранители "списали дело в утиль".

Маму Юрия Дудя и его 39-летнего брата Игоря избили прямо у дома на западе столицы. При этом нападавших было несколько. Сразу после инцидента Игорь отправился в полицию и написал заявление. Но правоохранители расследовать инцидент почему-то отказались, решив, что травмы у пострадавших несерьёзные.

<p>Мама Юрия Дудя Анна Степановна. Фото: telegram/<a href="https://t.me/breakingmash" target="_blank">Mash</a></p>

Так вышло, что ход делу решили дать только сейчас. После того, как прокуратура отменила решение полиции. Теперь наконец возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои", пишет телеграм-канал Mash.

<p>Фото: соцсети</p>

Маме Дудя Анне Степановне 62 года. Женщина преподаёт химию в школе олимпийского резерва. Напомним, что сам Юрий Дудь стал популярен после того, как завёл свой ютуб-канал "ВДудь". Там он выпускает ролики с интервью, которые берёт у известных людей. Среди них — политики, журналисты, музыканты и представители шоу-бизнеса.

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