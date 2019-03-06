Маму и брата Дудя избили около дома в Москве, но дело сначала "списали в утиль"

На мать известного видеоблогера и спортивного журналиста напали в Москве ещё осенью. Но тогда правоохранители "списали дело в утиль".

Маму Юрия Дудя и его 39-летнего брата Игоря избили прямо у дома на западе столицы. При этом нападавших было несколько. Сразу после инцидента Игорь отправился в полицию и написал заявление. Но правоохранители расследовать инцидент почему-то отказались, решив, что травмы у пострадавших несерьёзные.

Так вышло, что ход делу решили дать только сейчас. После того, как прокуратура отменила решение полиции. Теперь наконец возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои", пишет телеграм-канал Mash.

Маме Дудя Анне Степановне 62 года. Женщина преподаёт химию в школе олимпийского резерва. Напомним, что сам Юрий Дудь стал популярен после того, как завёл свой ютуб-канал "ВДудь". Там он выпускает ролики с интервью, которые берёт у известных людей. Среди них — политики, журналисты, музыканты и представители шоу-бизнеса.