65-летний Лоза показал знойное фото с пляжа, которое не мог больше скрывать

65-летний певец и комментатор-острослов выложил в своём фейсбуке нетипичный для него снимок. На нём Лоза предстал в одних трусах. Артист нежился на солнце, лёжа на пляжном песке в эффектной позе. Снимок Юрий снабдил ироничной подписью, в которой отметил, что выбрал ещё самый безобидный кадр.
Я боялся перейти границы дозволенного цензурой, поэтому выбрал самое безобидное из серии. Понимаю, что кому-то и оно покажется чересчур откровенным, но скрывать его выше моих сил. Наслаждайтесь
Юрий Лоза
И хотя Лоза в последнее время славится своими острыми комментариями в адрес других артистов — так, например, недавно он раскритиковал юную американскую певицу Билли Айлиш, — сам он получил вполне одобрительные отзывы под фото.
Пользователи отметили, что автор хита "Плот" выглядит отлично и находится в прекрасной форме. А некоторые, шутя, сравнили его "растяжку" со шпагатами Анастасии Волочковой.
Кокетничаете — вы в прекрасной форме, и кудри вразлёт!
Виолетта Кумылко
Красивый на фоне синего моря
Svetlana Boyko
Супер! Волочкова нервно курит в сторонке!))
Сергей Ковязин