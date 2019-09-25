65-летний Лоза показал знойное фото с пляжа, которое не мог больше скрывать

Откровенными фото артисток уже мало кого удивишь, девушки и женщины из мира шоу-бизнеса постоянно радуют поклонников своими формами и получают взамен комплименты. Но теперь на "пляжную" сцену вышел сам Юрий Лоза.

65-летний певец и комментатор-острослов выложил в своём фейсбуке нетипичный для него снимок. На нём Лоза предстал в одних трусах. Артист нежился на солнце, лёжа на пляжном песке в эффектной позе. Снимок Юрий снабдил ироничной подписью, в которой отметил, что выбрал ещё самый безобидный кадр.

Я боялся перейти границы дозволенного цензурой, поэтому выбрал самое безобидное из серии. Понимаю, что кому-то и оно покажется чересчур откровенным, но скрывать его выше моих сил. Наслаждайтесь Юрий Лоза

И хотя Лоза в последнее время славится своими острыми комментариями в адрес других артистов — так, например, недавно он раскритиковал юную американскую певицу Билли Айлиш, — сам он получил вполне одобрительные отзывы под фото.

Пользователи отметили, что автор хита "Плот" выглядит отлично и находится в прекрасной форме. А некоторые, шутя, сравнили его "растяжку" со шпагатами Анастасии Волочковой.

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