65-летний Лоза показал знойное фото с пляжа, которое не мог больше скрывать

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Фото © Facebook / Юрий Лоза

Откровенными фото артисток уже мало кого удивишь, девушки и женщины из мира шоу-бизнеса постоянно радуют поклонников своими формами и получают взамен комплименты. Но теперь на "пляжную" сцену вышел сам Юрий Лоза.

65-летний певец и комментатор-острослов выложил в своём фейсбуке нетипичный для него снимок. На нём Лоза предстал в одних трусах. Артист нежился на солнце, лёжа на пляжном песке в эффектной позе. Снимок Юрий снабдил ироничной подписью, в которой отметил, что выбрал ещё самый безобидный кадр.

Я боялся перейти границы дозволенного цензурой, поэтому выбрал самое безобидное из серии. Понимаю, что кому-то и оно покажется чересчур откровенным, но скрывать его выше моих сил. Наслаждайтесь

Юрий Лоза

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100002060649390&__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBKPZHsmzzjXzAwgfGi2WhmzC3bd_i7V0vi-vYfexuCnF5kb7lJzg-75vMpT_oHjyW7FEoiaCjIR44Z&tn-str=%2AF" target="_blank">Юрий Лоза</a></p>

И хотя Лоза в последнее время славится своими острыми комментариями в адрес других артистов — так, например, недавно он раскритиковал юную американскую певицу Билли Айлиш, — сам он получил вполне одобрительные отзывы под фото.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100002060649390&__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARBKPZHsmzzjXzAwgfGi2WhmzC3bd_i7V0vi-vYfexuCnF5kb7lJzg-75vMpT_oHjyW7FEoiaCjIR44Z&tn-str=%2AF" target="_blank">Юрий Лоза</a></p>

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