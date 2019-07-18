Пчёлы, Лужков и конец света. Почему гибнут ульи и к чему это приведёт
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Что происходит
Пчёлы мрут. Бывает, что и целыми семьями. Поля порой усыпаны трупиками насекомых. Многие возвращаются домой ещё живыми, но не успевают залететь в улей: падают на землю и какое-то время беспомощно вертятся на спине. А потом перестают. И ещё известны случаи, когда семья просто покидает свой дом и в полном составе отправляется неизвестно куда. У этого явления даже есть научное название — "синдром разрушения пчелиных семей". Штука новомодная: наблюдается с 2000-х годов, причём по всему миру. В нашей стране, по данным Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, ситуация приобретает уже угрожающие масштабы: может погибнуть до 60 процентов всех пчёл.
А это, если кто не в курсе, означает не только большие проблемы с мёдом, но и огромные проблемы с едой в принципе, потому как пчёлы, пока собирают нектар, опыляют 90% всего, что растёт на полях. Что будет с сельским хозяйством? Или даже нет, вопрос звучит так: что мы будем есть?
При уничтожении 30 процентов пчёл мы теряем 0,5 трлн рублей. А если, как сейчас, идёт гибель 60 процентов пчёл, мы теряем 1 трлн рублей
Альфир Маннапов, глава Национальной ассоциации пчеловодов
Триллион рублей — это, между прочим, пятая часть всего годового объёма производства сельхозпродукции в России и почти ПОЛОВИНА — всего растениеводства. Собственно, да, так и получается: нет половины пчёл — нет половины плодов.
А почему?
В основном из-за пестицидов и всех прочих ядохимикатов, которыми обрабатывают поля. Есть, конечно, у пчёл и другие проблемы: болезнь "гнилец", прочие паразиты, нерадивые пасечники, которые не удосуживаются на зиму как следует утеплить улей, сделать там нормальную вентиляцию, а вместо мёда кладут пчёлам сахар. Но это всё-таки уже давно знакомые и хоть как-то контролируемые ситуации. А вот хаотичная обработка полей — настоящая беда.
Как дела у пчёл Лужкова
А так же, как и у всех остальных. Плохо! В прошлом году на пасеке экс-мэра в Калининградской области, например, сразу пять ульев погибло, в этом — чудом успел спасти пчёл: просил же, просил местное хозяйство предупредить его перед очередной обработкой полей, два официальных письма написал, и ему даже ответили: хорошо, мол, предупредим. Ну и что? Приезжает как-то раз нежданно-негаданно — и видит тракторы с распылителями.
Пасечники в волнении, потому что законы не исполняются. Законы говорят, что, прежде чем заниматься химией на полях, нужно предупредить пчеловодов, чтобы они накануне в ночь увезли своих пчёлок. Когда идёт опрыскивание, пчела от этого гибнет сплошь
Юрий Лужков, экс-мэр Москвы, пчеловод
Юрий Михайлович признаёт: от химии полностью отказаться не получится, но можно же и без этого спасти опылителей всего и вся. Нужно просто заранее увезти ульи за 5 километров и переждать там пять дней. А потом можно возвращаться и снова выпускать пчёл на уже обработанные растения.
Речь идёт о пренебрежении к соседу, пенсионеру, ведь пчеловодством в основном занимаются пожилые люди. Вот плевать им на этих людей, которые содержат пчёл. И власть, которая должна защищать закон, плевала на пчеловода. Это пофигизм!
Юрий Лужков, экс-мэр Москвы, пчеловод
Фермерам закон писан
Закон, который надо защищать, — это прежде всего закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами". В нём говорится, к примеру, следующее:
Безопасность применения пестицидов и агрохимикатов обеспечивается применения пестицидов и агрохимикатов, исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду
ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами"
Регламенты и правила? Извольте — СанПин 1.2.2584-10 от 2 марта 2010 года:
В целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства и охраны пчёл от воздействия пестицидов обработку участков следует проводить в путём опрыскивания наземной аппаратурой с
СанПин 1.2.2584-10 от 2 марта 2010 года
До проведения обработок пестицидами ответственные за проведение работ о запланированных работах населения близлежащих населённых пунктов
СанПин 1.2.2584-10 от от 2 марта 2010 года
А что толку? Всё равно распыляют средь бела дня и без предупреждения.
Есть ли хотя бы один публичный случай наказания того негодяя, владельца поля, или исполнителей, которые, пренебрегая законом, начинают обработку химией полей, не подумав о сохранении пчелиной семьи? Это же правоохранительная система должна сработать!
Юрий Лужков, экс-мэр Москвы, пчеловод
Как жить без пчёл
1. Опылять собственноручно. Как в Китае. Представляете, каково это?
2. Сделать пчёл-роботов. В Гарварде уже над этим работают. Уже продемонстрировали такую штучку. Она летает. По кругу. Вот, собственно, и всё.
На Западе, кстати, пчеловоды давно поняли, что от них зависит ВСЁ. И берут за опыление деньги. Так что, дорогие пасечники, знаете что? Берите-ка вы все ульи, увозите за пять километров — и не возвращайтесь вообще. Поверьте, следующей весной фермеры обязательно позвонят.
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