Пчёлы, Лужков и конец света. Почему гибнут ульи и к чему это приведёт

Не надо быть Вангой или Эйнштейном, чтобы осознать, что без пчёл мы пропадём. Это и так вполне понятно. Во-первых, пчёлы опыляют практически всё. Во-вторых, других опылителей в природе катастрофически мало. Ни комары, ни шмели не справятся. В-третьих, если не опылять, ничего не созреет. Вот и Лужков подтверждает.

Что происходит

Пчёлы мрут. Бывает, что и целыми семьями. Поля порой усыпаны трупиками насекомых. Многие возвращаются домой ещё живыми, но не успевают залететь в улей: падают на землю и какое-то время беспомощно вертятся на спине. А потом перестают. И ещё известны случаи, когда семья просто покидает свой дом и в полном составе отправляется неизвестно куда. У этого явления даже есть научное название — "синдром разрушения пчелиных семей". Штука новомодная: наблюдается с 2000-х годов, причём по всему миру. В нашей стране, по данным Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, ситуация приобретает уже угрожающие масштабы: может погибнуть до 60 процентов всех пчёл.

А это, если кто не в курсе, означает не только большие проблемы с мёдом, но и огромные проблемы с едой в принципе, потому как пчёлы, пока собирают нектар, опыляют 90% всего, что растёт на полях. Что будет с сельским хозяйством? Или даже нет, вопрос звучит так: что мы будем есть?

При уничтожении 30 процентов пчёл мы теряем 0,5 трлн рублей. А если, как сейчас, идёт гибель 60 процентов пчёл, мы теряем 1 трлн рублей Альфир Маннапов, глава Национальной ассоциации пчеловодов

Триллион рублей — это, между прочим, пятая часть всего годового объёма производства сельхозпродукции в России и почти ПОЛОВИНА — всего растениеводства. Собственно, да, так и получается: нет половины пчёл — нет половины плодов.

А почему?

В основном из-за пестицидов и всех прочих ядохимикатов, которыми обрабатывают поля. Есть, конечно, у пчёл и другие проблемы: болезнь "гнилец", прочие паразиты, нерадивые пасечники, которые не удосуживаются на зиму как следует утеплить улей, сделать там нормальную вентиляцию, а вместо мёда кладут пчёлам сахар. Но это всё-таки уже давно знакомые и хоть как-то контролируемые ситуации. А вот хаотичная обработка полей — настоящая беда.

Как дела у пчёл Лужкова

А так же, как и у всех остальных. Плохо! В прошлом году на пасеке экс-мэра в Калининградской области, например, сразу пять ульев погибло, в этом — чудом успел спасти пчёл: просил же, просил местное хозяйство предупредить его перед очередной обработкой полей, два официальных письма написал, и ему даже ответили: хорошо, мол, предупредим. Ну и что? Приезжает как-то раз нежданно-негаданно — и видит тракторы с распылителями.

Пасечники в волнении, потому что законы не исполняются. Законы говорят, что, прежде чем заниматься химией на полях, нужно предупредить пчеловодов, чтобы они накануне в ночь увезли своих пчёлок. Когда идёт опрыскивание, пчела от этого гибнет сплошь Юрий Лужков, экс-мэр Москвы, пчеловод

Юрий Михайлович признаёт: от химии полностью отказаться не получится, но можно же и без этого спасти опылителей всего и вся. Нужно просто заранее увезти ульи за 5 километров и переждать там пять дней. А потом можно возвращаться и снова выпускать пчёл на уже обработанные растения.

Речь идёт о пренебрежении к соседу, пенсионеру, ведь пчеловодством в основном занимаются пожилые люди. Вот плевать им на этих людей, которые содержат пчёл. И власть, которая должна защищать закон, плевала на пчеловода. Это пофигизм! Юрий Лужков, экс-мэр Москвы, пчеловод

Фермерам закон писан

Закон, который надо защищать, — это прежде всего закон "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами". В нём говорится, к примеру, следующее:

Безопасность применения пестицидов и агрохимикатов обеспечивается соблюдением установленных регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов, исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и окружающую среду ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами"

Регламенты и правила? Извольте — СанПин 1.2.2584-10 от 2 марта 2010 года:

В целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства и охраны пчёл от воздействия пестицидов обработку участков следует проводить в поздние часы путём опрыскивания наземной аппаратурой с обязательным оповещением владельцев пасек СанПин 1.2.2584-10 от 2 марта 2010 года

До проведения обработок пестицидами не позднее чем за 3 дня ответственные за проведение работ должны обеспечить оповещение о запланированных работах населения близлежащих населённых пунктов СанПин 1.2.2584-10 от от 2 марта 2010 года

А что толку? Всё равно распыляют средь бела дня и без предупреждения.

Есть ли хотя бы один публичный случай наказания того негодяя, владельца поля, или исполнителей, которые, пренебрегая законом, начинают обработку химией полей, не подумав о сохранении пчелиной семьи? Это же правоохранительная система должна сработать! Юрий Лужков, экс-мэр Москвы, пчеловод

Как жить без пчёл

1. Опылять собственноручно. Как в Китае. Представляете, каково это?

2. Сделать пчёл-роботов. В Гарварде уже над этим работают. Уже продемонстрировали такую штучку. Она летает. По кругу. Вот, собственно, и всё.

На Западе, кстати, пчеловоды давно поняли, что от них зависит ВСЁ. И берут за опыление деньги. Так что, дорогие пасечники, знаете что? Берите-ка вы все ульи, увозите за пять километров — и не возвращайтесь вообще. Поверьте, следующей весной фермеры обязательно позвонят.