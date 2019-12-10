"Страшно стать пенсионером и постепенно умирать". Правила жизни Юрия Лужкова

15

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев

Экс-градоначальник скончался на 84-м году в одной из немецких клиник, где ему проводили плановую операцию на сердце. Кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", заслуженный химик РСФСР, заслуженный строитель РФ, Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. Родившийся в семье простого плотника, он всегда считал себя близким к земле и последние годы жизни посвятил сельскохозяйственной деятельности, в том числе пчеловодству. Юрий Михайлович стал родоначальником целой эпохи и даже стиля в архитектуре, который так и назвали лужковским. Основные правила жизни известного политика смотрите в подборке ниже.

Самое страшное — стать пенсионером и постепенно умирать

Юрий Лужков

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов

Все мы разные, и к каждому нужно относиться с пониманием. Каждому Бог задал персональную линию жизни.

Юрий Лужков

Фото © Instagram/alienko

Мой принцип воспитания, особенно по отношению к старшим детям, очень простой: "Делайте свои ошибки!"

Юрий Лужков

Фото © Instagram/alienko

Для меня всегда было главным социальное благополучие людей, а оно складывается всего из трёх вещей: наличия в городе работы для работоспособных граждан, заботы о пенсионерах, прежде всего ветеранах, и защиты детей, от которых зависит наше будущее.

Юрий Лужков

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов

Дети не должны иметь даже намёка на возможность манипулировать родителями

Юрий Лужков

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев

Пчёлы — это философия жизни и служения. Все пчёлы служат семье. Причём служат беззаветно, а это качество у нас совершенно утеряно

Юрий Лужков

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев

На человека самое сильное влияние оказывают детские воспоминания. Например, у меня они военные преимущественно. <...>

И вот это — навсегда. Память о войне у меня навсегда.

Юрий Лужков

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев

Я думаю, мы должны говорить правду или хотя бы говорить то, что мы думаем

Юрий Лужков

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев

В чём секрет нашего брака? Любовь и взаимное уважение. И не мешать друг другу

Юрий Лужков

Фото © Instagram/nadezda_yushkina

Я не могу без работы, я не могу без этого состояния, когда нужно куда-то ехать, что-то доставать, что-то решать

Юрий Лужков

Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×