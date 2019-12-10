"Страшно стать пенсионером и постепенно умирать". Правила жизни Юрия Лужкова

Экс-градоначальник скончался на 84-м году в одной из немецких клиник, где ему проводили плановую операцию на сердце. Кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", заслуженный химик РСФСР, заслуженный строитель РФ, Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. Родившийся в семье простого плотника, он всегда считал себя близким к земле и последние годы жизни посвятил сельскохозяйственной деятельности, в том числе пчеловодству. Юрий Михайлович стал родоначальником целой эпохи и даже стиля в архитектуре, который так и назвали лужковским. Основные правила жизни известного политика смотрите в подборке ниже.

Самое страшное — стать пенсионером и постепенно умирать Юрий Лужков Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов Все мы разные, и к каждому нужно относиться с пониманием. Каждому Бог задал персональную линию жизни. Юрий Лужков Фото © Instagram/alienko Мой принцип воспитания, особенно по отношению к старшим детям, очень простой: "Делайте свои ошибки!" Юрий Лужков Фото © Instagram/alienko Для меня всегда было главным социальное благополучие людей, а оно складывается всего из трёх вещей: наличия в городе работы для работоспособных граждан, заботы о пенсионерах, прежде всего ветеранах, и защиты детей, от которых зависит наше будущее. Юрий Лужков Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов Дети не должны иметь даже намёка на возможность манипулировать родителями Юрий Лужков Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев Пчёлы — это философия жизни и служения. Все пчёлы служат семье. Причём служат беззаветно, а это качество у нас совершенно утеряно Юрий Лужков Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев На человека самое сильное влияние оказывают детские воспоминания. Например, у меня они военные преимущественно. <...> И вот это — навсегда. Память о войне у меня навсегда. Юрий Лужков Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев Я думаю, мы должны говорить правду или хотя бы говорить то, что мы думаем Юрий Лужков Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев В чём секрет нашего брака? Любовь и взаимное уважение. И не мешать друг другу Юрий Лужков Фото © Instagram/nadezda_yushkina Я не могу без работы, я не могу без этого состояния, когда нужно куда-то ехать, что-то доставать, что-то решать Юрий Лужков Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов