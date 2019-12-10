"Страшно стать пенсионером и постепенно умирать". Правила жизни Юрия Лужкова

Самое страшное — стать пенсионером и постепенно умирать
Юрий Лужков
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов
Все мы разные, и к каждому нужно относиться с пониманием. Каждому Бог задал персональную линию жизни.
Юрий Лужков
Фото © Instagram/alienko
Мой принцип воспитания, особенно по отношению к старшим детям, очень простой: "Делайте свои ошибки!"
Юрий Лужков
Фото © Instagram/alienko
Для меня всегда было главным социальное благополучие людей, а оно складывается всего из трёх вещей: наличия в городе работы для работоспособных граждан, заботы о пенсионерах, прежде всего ветеранах, и защиты детей, от которых зависит наше будущее.
Юрий Лужков
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов
Дети не должны иметь даже намёка на возможность манипулировать родителями
Юрий Лужков
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
Пчёлы — это философия жизни и служения. Все пчёлы служат семье. Причём служат беззаветно, а это качество у нас совершенно утеряно
Юрий Лужков
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
На человека самое сильное влияние оказывают детские воспоминания. Например, у меня они военные преимущественно. <...>
И вот это — навсегда. Память о войне у меня навсегда.
Юрий Лужков
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
Я думаю, мы должны говорить правду или хотя бы говорить то, что мы думаем
Юрий Лужков
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Никеричев
В чём секрет нашего брака? Любовь и взаимное уважение. И не мешать друг другу
Юрий Лужков
Фото © Instagram/nadezda_yushkina
Я не могу без работы, я не могу без этого состояния, когда нужно куда-то ехать, что-то доставать, что-то решать
Юрий Лужков
Фото © Агентство городских новостей "Москва"/Андрей Любимов