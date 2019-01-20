Соседи выносят мозг? 5 простых шагов по усмирению

Яркий пример соседских выходок с Урала
Пенсионерка из Перми забила квартиру мусором, а сама спит на лестничной клетке четвёртого этажа на картонках. Так выглядит вход
Фото: © L!FE
Практические советы юриста.
Первый шаг
Нужно обратиться с заявлением к своему участковому. И подробно всё описать. Участковый проведёт разъяснительную беседу
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Второй шаг
Допустим, беседа не помогла и мусор остался. Пишите заявление в санэпидемслужбу. Штраф за нарушение — 500−1000 рублей
Фото: © Pixabay
Третий шаг
Идите в прокуратуру. Там обязаны изучить ситуацию. Ответственность соседа-нарушителя может быть уголовной по статье 236 УК РФ
Фото: © wikipedia.org
Четвёртый шаг
Если административная или уголовная вина будет доказана, вы можете обратиться в суд с иском о возмещении ущерба
Фото: © Pixabay
Пятый шаг
Поговорите с соседями, которые недовольны нарушителем. Коллективные иски быстрее решат вашу проблему. Также полезна помощь юриста
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
- Популярные
- По времени