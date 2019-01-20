Соседи выносят мозг? 5 простых шагов по усмирению

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Соседи выносят мозг? 5 простых шагов по усмирению

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Фото: © Kinopoisk/Соседи. На тропе войны

Как всем известно, если друзей мы выбираем, а врагов наживаем, то соседи даются нам свыше. Частенько это злобные чудовища и асоциальные сущности. Они могут пить, орать по ночам, устраивать дебоши, организовывать в квартире вонючий зоопарк или наркопритон. Идей — масса. Но все они портят вашу жизнь. Юрист Тимур Баязитов дал несколько конкретных советов, как бороться с такими соседями законным способом.

Яркий пример соседских выходок с Урала

Пенсионерка из Перми забила квартиру мусором, а сама спит на лестничной клетке четвёртого этажа на картонках. Так выглядит вход

Фото: © L!FE

Практические советы юриста.

Первый шаг

Нужно обратиться с заявлением к своему участковому. И подробно всё описать. Участковый проведёт разъяснительную беседу

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Второй шаг

Допустим, беседа не помогла и мусор остался. Пишите заявление в санэпидемслужбу. Штраф за нарушение — 500−1000 рублей

Фото: © Pixabay

Третий шаг

Идите в прокуратуру. Там обязаны изучить ситуацию. Ответственность соседа-нарушителя может быть уголовной по статье 236 УК РФ

Фото: © wikipedia.org

Четвёртый шаг

Если административная или уголовная вина будет доказана, вы можете обратиться в суд с иском о возмещении ущерба

Фото: © Pixabay

Пятый шаг

Поговорите с соседями, которые недовольны нарушителем. Коллективные иски быстрее решат вашу проблему. Также полезна помощь юриста

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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