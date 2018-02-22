Жена убила мужа ради любовника и пыталась выдать отравление за инфаркт

София Сэм и её любовник Арун Камаласанан были признаны виновными в убийстве Сэма Абрахама. Мужчина был обнаружен мёртвым в семейном доме в Мельбурне, и сперва врачи посчитали, что он скончался от сердечного приступа, сообщает Daily Mail.

После вскрытия стало ясно, что настоящая причина смерти Сэма Абрахама — отравление цианидом. Кроме того, в его крови были обнаружены следы снотворного. Полицейские не стали сразу арестовывать его супругу Софию — вместо этого они установили наблюдение за женщиной. Детективам удалось выяснить, что она регулярно встречается со своим любовником Аруном Камаласананом, который знал о планируемом преступлении и, вероятно, участвовал в нём.

Выяснилось, что София Сэм приготовила своему мужу блюдо из авокадо, в которое подмешала снотворное. Когда мужчина уснул, жена и её любовник влили в горло жертвы сок с цианидом. После этого София позвонила в скорую помощь и сообщила, что мужу плохо — у него изо рта идёт кровавая пена. Следствие пришло к выводу, что такой необычный способ убийства был выбран в надежде выдать смерть Сэма Абрахама за сердечный приступ.

Дело любовников рассматривалось комиссией присяжных, которая пришла к выводу об их виновности после шестидневного обсуждения. Окончательный приговор по делу Сэм и Камаласанана будет вынесен 21 марта.