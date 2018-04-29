Кормящая #Яжемать, или Не размахивайте грудью

Журналист Елизавета Худякова — о фанатиках грудного вскармливания и их взаимоотношениях с окружающими.

Грудное вскармливание, безусловно, полезно. Настолько полезно, что миллионы мамочек, победоносно размахивая грудью, устраивают бесконечные соревнования с подругами — кто прокормит дольше, доходя порой до абсурда. Коллега, например, подкармливала грудью четырёхлетнего сына. Случайно на даче коллеги стала свидетелем процесса: довольно крупный мальчик, который только что ел сочный полупрожаренный шашлык за общим столом, подошёл к маме, задрал футболку и присосался к груди, мама счастливо улыбалась, а мне стало как-то не по себе… "Такая связь с ребёнком! И для иммунитета его полезно! Подрастёшь — поймёшь!" — полушутя поясняла мать мне.

С тех пор я серьёзно подросла. И поняла много. В том числе то, что фанатизм бывает разный: есть фанатики религиозные, есть фанатики ЗОЖ, а есть фанатики грудного вскармливания, и сила их — в единстве. Это как секта, где члены не знакомы друг с другом, но чётко следуют общей идее — кормить, нельзя помиловать. Кормить везде и всегда, ставя вскармливание во главу угла и не обращая внимания на реалии и окружающих. Не кормящих — презирают, ведь лучшее, что может дать мать своему малышу, — это, конечно, грудное вскармливание.

Именно такие мамы который день громко возмущаются нежеланием персонала "Кофемании" наблюдать во всех натуралистических подробностях процесс кормления чужого ребёнка. Скандал разгорелся после того, как менеджер "Кофемании" попросил расчехлившую грудь кормящую маму покинуть зал.

И, вы знаете, я его понимаю. Дело даже не в эстетике, а в интимности процесса. Дети и всё с ними связанное — прекрасно, умилительно и безмятежно. Но давайте не будем лукавить — исключительно для их родителей. Никого не умиляет орущий три часа полёта и пинающий ваше кресло в самолёте малыш. Так и с грудным вскармливанием — умиляются, созерцая публичный процесс кормления малыша, только ваш муж и пара-тройка соседей по секте "Яжемать". Остальные от навязанного лицезрения переполненной молоком груди в окружении дымящихся чашек кофе и изысканных десертов только раздражаются.

Матери нынче активные, дома с детками в деревнях сидеть не хотят. Хотят путешествовать, встречаться с друзьями, работать, и всё это — не прерывая грудного вскармливания. Идея замечательная, и я даже знаю как минимум два пути её реализации. Можно, не заморачиваясь, кормить ребёнка в общественных местах, но не посреди зала, вывалив раздувшуюся грудь на обозрение посетителей, а в уголке, сохраняя интимность процесса специальными приспособлениями, например, просто прикрыв грудь палантином или лёгким шарфиком, который нетрудно таскать в сумке. Это самый обыденный и естественный способ решения проблемы, но фанатам грудного вскармливания он, конечно, не подходит — мир должен знать: я кормлю!

А ещё можно, например, сцедиться дома и носить молоко с собой в бутылочке. Испортится? А вот и нет! Вокруг грудного вскармливания вообще масса мифов, и это — один из них. Грудное молоко может спокойно храниться при комнатной температуре в течение 10 часов, а при температуре 15 градусов — и вовсе 24 часа! Ребёнок ест в среднем раз в два-три часа. То есть если малыша покормить перед выходом и взять с собой бутылочку — смело можно путешествовать с малышом вне дома 5–7 часов. Это, конечно, более хлопотно, чем просто достать грудь…

Открою страшную тайну. Мамам грудное вскармливание нужно чуть ли не больше, чем малышам.

Практически любая мама хочет кормить своего ребёнка грудным молоком. Это минуты эмоциональной близости и счастья. А кроме того — минутки отдыха для мамы. А ещё отсутствие хлопот — не надо стерилизовать бутылочки, разводить посреди ночи смесь, подогревать её до определённой температуры, тратить деньги. Очень удобно. Когда приходит молоко, грудь распирает изнутри — неприятные, болезненные ощущения. Малыш опустошит грудь и избавит маму от боли и дискомфорта, поэтому идея с тасканием бутылочек со сцеженным молоком на практике найдёт очень мало приверженцев в первую очередь потому, что это хлопотно и не решит проблему маминых неприятных ощущений.

Кстати, для самого ребёнка в грудном вскармливании есть не только плюсы. Одного ребёнка кормят маминым молоком до шести месяцев, уже в три месяца вводя прикорм, и он растёт богатырём с отменным здоровьем, а второго кормят до двух лет, а малыш не вылезает из простуд. Иммунитет, говорите?

Современные технологии позволяют разрабатывать искусственные смеси с учётом всех потребностей грудничка в витаминах, питательных веществах и микроэлементах. А самое главное — смеси в большинстве своём гипоаллергенны, чего не скажешь о грудном молоке. Даже при жесточайшей диете кормящей мамы (а что, кстати, кормящая мать делала в "Кофемании", учитывая, что кофе, сладости и выпечка далеко не самые полезные продукты для грудничков?) у ребёнка нередко развиваются аллергические реакции, а ограничения в рационе сказываются на качестве молока. Откуда в грудном молоке возьмутся необходимые витамины, если мать вынуждена питаться гречкой и варёной индейкой, а при малейшем отступлении от диеты у ребёнка начинаются проблемы с желудком и жутчайшая аллергия?

Всё хорошо в меру. И мать, докармливающая малыша смесью, ничуть не хуже матери, кормящей малыша грудью. Каждый сам выбирает, как растить и кормить своё сокровище, что ему полезнее и нужнее. Но в любом случае этот выбор — не повод размахивать грудью и требовать от общества безусловного принятия ваших с малышом потребностей.

Становясь матерями, мы не получаем автоматически специальных привилегий — не стоять в очереди, не носить сумки, плевать на интересы других людей и бесплатно получать то, за что нужно платить, например, места в самолёте. Вам могут помочь затащить коляску в автобус и поднести сумки, уступить место даже в самолёте и пропустить без очереди, но не потому, что должны, а по доброй воле.

Все эти тётушки, раскидывающие лифчики по столикам ресторанов и требующие специальных привилегий, в большинстве своём просто распоясавшиеся надменные манипуляторы, полагающие, что материнство возвышает их над миром и позволяет наплевать на окружающих. Поддерживать и защищать таких "незаслуженно обиженных" просьбой не кормить на виду у обедающих людей или освободить оплаченное пассажиром место — значит лелеять и вскармливать их веру в собственную исключительность и вседозволенность. Только потом не удивляйтесь, когда ваше место в самолёте окажется занято, а рядом со своей тарелкой вы обнаружите использованный подгузник.