"Яжемать" из Армавира скрылась с места ДТП, протащив девушку на капоте

Женщина давила на педаль газа, несмотря на то что в салоне плакал ребёнок и просил её остановиться.

Автоледи из Армавира прокатила на капоте девушку, машину которой она подрезала, повредив бампер. Дело в том, что виновница ДТП, в автомобиле которой находился ребёнок, отказалась выходить из салона и просто нажала на педаль газа, сообщает "ЧП Армавир".

ДТП произошло около шести часов вечера. "Яжемать" подрезала другой автомобиль и зацепила его, повредив бампер. Пассажирка пострадавшей легковушки вышла, чтобы решить вопрос, и, когда виновница аварии стала трогаться с места, встала напротив её капота. Однако автоледи это не остановило.

К счастью, пострадавшая успела зацепиться за машину, чтобы удержаться, и включила камеру. На кадрах видно, как "яжемать" разгоняется до приличной скорости и проезжает несколько кварталов, прежде чем остановиться. При этом ребёнок, находящийся в салоне, плачет и кричит: "Мама, не надо".