Жители деревушки заплатят 144 тысячи любому, кто расшифрует это древнее послание

На булыжнике, который становится видно во время отлива, вырезано несколько строчек — только вот никто не знает, на каком языке. Большая часть букв — из латинского алфавита, также в тексте встречаются два года: 1786-й и 1787-й. Но, несмотря на то что надписи, предположительно, всего 230 лет, прочитать её не смог никто из местных историков и археологов, сообщает Sud Ouest.
Не помогли понять смысл написанного и сердце с крестом, узнаваемый католический символ, и корабль, которые также вырезаны на камне. Одни думают, что надпись сделана на старом бретонском или баскском языке, другие считают, что её попросту делал малограмотный человек — в тексте много ошибок. Дело в том, что часть букв перевёрнута или изображена зеркально, а ещё там встречается буква из скандинавских языков — Ø.
Жители деревни Плугастель больше не хотят жить в неведении и готовы заплатить за расшифровку таинственной надписи две тысячи евро — примерно 144 тысячи рублей. Деньги получит тот, чьё объяснение покажется им самым достоверным. Выбирать победителя будут на конкурсной основе. Все желающие могут зарегистрироваться для участия в конкурсе до ноября 2019 года в местной администрации.
- Популярные
- По времени