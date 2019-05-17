Жители деревушки заплатят 144 тысячи любому, кто расшифрует это древнее послание

Камень с таинственной надписью на неизвестном языке обнаружили недалеко от деревни Плугастель несколько лет назад. Но расшифровать послание предков жителям не удалось до сих пор.

На булыжнике, который становится видно во время отлива, вырезано несколько строчек — только вот никто не знает, на каком языке. Большая часть букв — из латинского алфавита, также в тексте встречаются два года: 1786-й и 1787-й. Но, несмотря на то что надписи, предположительно, всего 230 лет, прочитать её не смог никто из местных историков и археологов, сообщает Sud Ouest.

Не помогли понять смысл написанного и сердце с крестом, узнаваемый католический символ, и корабль, которые также вырезаны на камне. Одни думают, что надпись сделана на старом бретонском или баскском языке, другие считают, что её попросту делал малограмотный человек — в тексте много ошибок. Дело в том, что часть букв перевёрнута или изображена зеркально, а ещё там встречается буква из скандинавских языков — Ø.

Жители деревни Плугастель больше не хотят жить в неведении и готовы заплатить за расшифровку таинственной надписи две тысячи евро — примерно 144 тысячи рублей. Деньги получит тот, чьё объяснение покажется им самым достоверным. Выбирать победителя будут на конкурсной основе. Все желающие могут зарегистрироваться для участия в конкурсе до ноября 2019 года в местной администрации.